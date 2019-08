Joachim Rønning, som står bak filmene «Kon-Tiki», «Max Manus» og «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales», har giftet seg med Amanda Hearst, skriver Town and Country Magazine lørdag.

Bryllupet skjedde ved Hearst Castle i California, eiendommen som ble bygget av brudens oldefar William Randolph Hearst.

Arving

Amanda Hearst er arving til familieselskapet Hearst Corporation, som driver innen media. Selskapet eier blant annet San Francisco Chronicle, The Houston Chronicle, Cosmopolitan og ELLE. Hun driver også moteselskapet Maison de Mode, og veldedighetsorganisasjonen Well Beings.

Ifølge magasinet ble selve seremonien avholdt ved en av de mindre byggene på eiendommen, før de nygifte møtte sine bryllupsgjester foran hovedinngangen til slottet.

Kransekake med norske flagg

Ifølge magasinet reiste de nygifte videre til Chateau Marmont i Los Angeles, hvor paret møttes for tre år siden.

På Instagram har Rønning lagt ut bilder av bryllupsfesten, som viser både servering av øl fra Sandefjord og kransekake med norske flagg.