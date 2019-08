Bernhard Salvesen prøvde seg på et skudd fra distanse tidlig, men etter elleve minutters spill fikk Vigør G16-kapteinen drømmetreffet i Norway Cup-finalen mot Herd lørdag.

Midtbanespilleren vippet ballen opp til seg selv og banket ballen i mål fra 25 meter.

Se kremmerhuset i videovinduet øverst!

– Det er Norway Cups flotteste mål av det jeg har sett i år. Jeg kan ikke huske å ha sett en vakrere scoring i en Norway Cup-finale, utbrøt TV 2s ekspertkommentator og tidligere Eliteserie-trener Ivar Hoff.

Salvesens 1-0-scoring ble utlignet av Erik Leandersson, men Anton Nguyen satte inn 2-1 og seiersmålet for kristiansanderne i begynnelsen av andre omgang.

Bror av Sarpsborg-spiss

– Lars-Jørgen, det der gjør du ikke bedre, kommenterte Espen Ween, og siktet til Bernhards bror og Sarpsborg 08-spiss Lars-Jørgen Salvesen, som tidligere har spilt i Vigør, Start og Ull/Kisa.

Akkurat Weens vurdering er også Vigør G16-kapteinen helt enig i, for på spørsmål om hvem som har det fineste målet av brødrene, svarer lillebror:

– Det er soleklart meg. Enkelt og greit. Jeg har scoret de fineste målene i de viktigste kampene, så det er meg. Min bror har ikke sjanse, sier han til TV 2.

Så gjenstår det å se om Lars-Jørgen Salvesen kan gjøre noe med det når Rosenborg er motstander i Eliteserien lørdag kveld.

Storebror: – Han får trene litt mer

Storebror er i hvert fall enig med at lillebror har familiens fineste mål.

– Jeg må nok dessverre innrømme at han har det fineste, selv om det første målet mitt i Eliteserien mot Sandnes Ulf nok ikke er så langt unna, sier Lars-Jørgen Salvesen til TV 2, før han følger opp med et stikk:

– Han får trene litt mer, så kanskje han får debutert på juniorlaget i løpet av året, sier Salvesen, som samtidig gratulerer Vigør med seieren i Norway Cup.

Bernhard Salvesen har venter på sin første juniorkamp, men har allerede spilt for klubbens fjerdedivisjonslag.

Det var for øvrig første gang Vigør spilte finale i Norway Cup.

– Det er helt fantastisk. Vi gikk inn her og tenkte at vi allerede hadde klart det vi hadde håpet på; å nå finale. Og så vinner vi den. Jeg er meget imponert over gruppen. Når jeg først scorer et sånt mål, kan man ikke annet å juble, så det er helt fantastisk, sier Bernhard Salvesen.