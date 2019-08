Brødrene Bø blir hovedpersoner i eget TV-show

Til sammen har de 47 individuelle seire i verdenscupen, fem VM-gull og ett OL-gull. Nå skal Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø gå sammen om å skape suksess også utenfor idrettsarenaen.

– Johannes og jeg har snakket om at det er på tide å lage en Bø-merkevare sammen. Vi er i en unik posisjon. Vi er to brødre i verdenstoppen i en stor europeisk idrett, og har lyst til å maksimere det. Derfor ser vi på mulighetene våre, sier storebror Tarjei.

TV, bok og klær?

I løpet av høsten kommer de til å bestemme seg for hvilken aktør de ønsker å samarbeide med om et eget TV-show.

Brødrene har hatt møter med både NRK, TV 2 og Discovery, og selv om konseptet fortsatt er på tegnebrettet, har de en klar formening om hva som blir kjernen i programmet.

– Det blir noe med idrett og underholdning. Vi har noen ideer vi tror vil blomstre ekstremt bra på TV, og fenge utrolig bra i hjemmene rundt om i Norge. Konkurranser som vil tenne gnisten hos selv den mest trauste nordmann. Vi gleder oss, sier Johannes Thingnes Bø.

Parallelt med TV-planene vurderer de alt fra kleskolleksjon til bokskriving.

– Det er mange ski- og skiskyttere som har laget en kleskolleksjon. Akkurat hva vi skal gjøre vet vi ikke ennå, men jeg føler at vi har en bra posisjon og at vi kanskje har teften. Jeg synes det er veldig interessant å tenke på framtida, de siste årene av idrettskarrieren min, sier Tarjei Bø.

– Hva med bokskriving?

– Det kom egentlig en del jobb på det rett før sommerferien. Det er noen som har lyst til å vite hva rart vi har holdt på med i Bø-familien opp gjennom årene, sier Tarjei.

– Jeg lurer på det selv også, kommenterer lillebror Johannes, som sist vinter vant utrolige 16 verdenscuprenn. Det var ett mer enn dem gamle rekorden til Martin Fourcade - som mistet skiskyttertronen til Thingnes Bø etter sju sammenlagttriumfer på rad.

– Det må være en grunn til at vi har blitt så gode. Noen hemmeligheter som skal avdekkes her... hvem vet, sier han med et smil.

– Dere er ikke redd for at disse planene kan stjele fokus og energi fra skiskytingen?

– Det kan sikkert renne over, men jeg tror vi er ganske flinke på å kanalisere kreftene våre. Og vi har flinke folk rundt oss. Det er viktig å få med andre på laget. Vi skal fortsatt være skiskyttere, trene bra og fortsette med å vinne konkurranser, lover storebror Tarjei.