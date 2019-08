Lionel Messi har fått sin straff å ha beskyldt Det søramerikanske fotballforbundet (CONMEBOL) for korrupsjon etter at han ble utvist i bronsefinalen i Copa América.

Boten er på nesten 450.000 kroner.

Suspensjonen innebærer at han må stå over vennskapskamper mot Chile, Tyskland og Mexico.

Barcelona-stjernen ble utvist mot Chile etter at han hadde gitt Gary Medel et dytt utover sidelinjen. Chileneren gikk opp i ansiktet på Messi, og det endte med at begge blit utvist.

– Korrupsjon og dommerne gjør at folk ikke klarer å nyte fotballen. De ødelegger litt, sa Messi etter kampen. Det er ingen tvil om at det hele er satt opp for Brasil. Jeg gidder ikke å være en del av denne korrupsjonen, raste Messi etter kampen.

Messi og Argentina røk ut av semifinalen for Brasil, som senere vant turneringen på hjemmebane etter å ha slått Peru i finalen.

(©NTB/TV 2)