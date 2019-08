– Trump vet hva han gjør

Både Russland og USA bekreftet fredag at de har trukket seg fra INF-avtalen, som siden 1987 har forbudt bruk av mellomdistanseraketter.

– USAs tilbaketrekking fra traktaten trer i kraft i dag, sa USAs utenriksminister Mike Pompeo i Bangkok fredag, der han deltar på ASEAN-toppmøtet.

Ifølge USA og NATO, er det Russlands fulle ansvar for at avtalen ble skrotet.

– Russland bærer det fulle ansvar for traktatens sammenbrudd, sier Jens Stoltenberg, generalsekretær i NATO, i en uttalelse.

Under et døgn etter avtalen ble brutt, gikk USAS president Donald Trump ut med ønske om en ny avtale. Denne nye avtalen skal inkludere USA, Kina og Russland, skriver BBC.

Trump selv sier at både Kina og Russland er veldig interessert i den nye avtalen, ifølge BBC.

Ekspert: – Han vet hva han gjør

Eirik Bergersen, USA-kommentator hos TV 2, mener det neppe er tilfeldig at Trump går ut med ønske om ny avtale bare timer etter at den ble erklært død.

– Det er to måter å se Trump på. Det ene er at han er en idiot uten impulskontroll. Den andre siden er at han vet hva han gjør. Jeg tror mest på det siste, sier Bergesen.

Bergesen mener det er et klart mål i det Trump gjør.

– Han har en klar strategi i det han prøver på. Han har et klart mål. Vi så det i Asap Rocky-saken hvor han appellerer de svarte velgerne. Med det nye utspillet om ny atomavtale, vil han spille en rolle på en større scene, forteller Bergesen.

Forbudt med atomvåpen

Da INF-avtalen trådte i kraft 1. juni 1988, forbød den de to stormaktene å benytte seg av landbaserte mellomdistanseraketter og utskytingsrampene de avfyres fra.

Forbudet gjaldt raketter med både atomstridshoder og konvensjonelle sprengladninger. Sovjetunionen måtte destruere 1846 raketter og USA 846.

Avtaler USA ikke er tjent med

Det er ikke første gangen Trump trekker USA ut av en internasjonal avtale. Tidligere i år valgte presidenten å trekke seg ut fra Iran-avtalen, noe som har ført til en rekke spenninger i Midtøsten.

– Han mener at de avtalene som USA har, er avtaler som USA ikke lenger er tjent med. Det finnes nok bedre avtaler, men det er mekanisme som må løses, for det er alltid en motpart som ønsker noe annet. Han ble valgt som president fordi han er en avtale-lager, sier forteller Bergesen.

Om det blir en ny avtale, er ikke eksperten sikker på.

– Vi vet hvor vanskelig det er å lage en avtale mellom de landene. Forrige INF-avtale var i sin tid veldig vanskelig. Nå har han med seg NATO-sjefen, men det er vanskelig å spekulere, sier Bergesen.