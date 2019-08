23. juli, mens hetebølgen herjet i Sentral-Europa, var belgiske Corine Bastide uheldig mens hun var ute og kjørte nær byen Liege.

Bastide kjørte av veien og havnet i skogen. Bilen havnet på taket, og den skadde 45-åringen klarte ikke å komme seg ut.

Først seks dager senere ble bilen funnet etter en stor leteaksjon, og Bastide ble omsider berget.

Nådde ikke telefonen

I et intervju med TV-kanalen RTBF forteller Bastide at telefonen ringte i ett den første natten. Hun hadde imidlertid store smerter og var ikke i stand til å nå telefonen.

– Dagen etter sluttet telefonen å ringe. Jeg visste at batteriet var tomt. Jeg prøvde å skrike når jeg hørte folk, men tydeligvis var det ingen som hørte meg, forteller kvinnen ifølge nyhetsbyrået AP.

Temperaturen i området steg til over 40 grader i forrige uke. Heldigvis kom det også regnbyger som gjorde at Bastide klarte å samle litt vann som hun fikk i seg.

– Heten var kvelende i starten. Jeg klarte å åpne en dør med foten. Så begynte det å regne i helgen, og det var fint. På den andre siden måtte jeg sove i vann i to netter. Det var kaldt og jeg skalv hele tiden, sier hun.

Tenkte på barna

Hun hadde en tyggiseske hun fylte med vann og drakk fra. Bastide sugde også på en våt grein for å holde munnen fuktig. Hun følte seg ikke spesielt sulten.

45-åringen forteller at smertene var så intense at hun mistet bevisstheten hver gang hun prøvde å røre på armene for å komme seg fri. Hun sier at tanken på barna hjalp henne med å fokusere på å overleve.

– Det verste var at jeg måtte ligge på knust glass. Jeg prøvde å heise meg opp, men det føltes som om ryggen ble revet i stykker, sier hun.

Langt sykehusopphold

Den krasjede bilen ble funnet først på mandag. Noen som lette etter henne, stanset ved rundkjøringen der hun hadde kjørt av veien og ropte navnet hennes.

Bastide ropte tilbake, og ble hørt. Det var moren til en en venn av hennes sønn som til slutt fant ulykkesstedet. Hun ringte nødtelefonen og ble hos 45-åringen til redningsfolkene kom.

Bastide pådro seg skader i ryggen og må opereres. Hun må regne med et flere uker langt sykehusopphold, sier 45-åringens sønn til The Times.