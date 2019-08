Fotballryktene: – Manchester United nær ved å hente veteranspiss

Manchester United fortsetter jakten på Paulo Dybala. Den argentinske angriperen skal være aktuell i en byttehandel med Romelu Lukaku, men enn så lenge er 25-åringen fremdeles Juventus-spiller. Det er også den kroatiske spissen Mario Mandžukić.

33-åringen scoret ni mål for Torino-klubben forrige sesong, men skal ikke være en del av Maurizio Sarris planer. Ifølge Tuttosport kan den høyreiste spissen i stedet ende opp i Manchester United for om lag 100 millioner kroner. Avtalen skal ikke avhenge av utfallet av Dybala/Lukaku-avtalen.

Ifølge Sky Italia skal imidlertid den byttehandelen ta lenger tid enn antatt på grunn av at Dybala ennå ikke er blitt enig med United om de personlige betingelsene. Det skal ennå ikke være enighet om lønn eller såkalte «image»-rettigheter.

Juventus virker å være i ferd med å kvitte seg med flere angripere. Moise Kean (19) skal nemlig kun være en legesjekk unna å fullføre en overgang til Everton for rundt 320 millioner kroner, ifølge The Telegraph. Avisen skriver at 19-åringen vil gjennomgå legesjekken lørdag.

Det italienske spisstalentet imponerte på tampen av forrige sesong, men har kun ett år igjen av kontrakten med Juventus.

Everton hentet for øvrig ivorianske Jean-Philippe Gbamin (23) fra tyske Mainz for snaut 300 millioner kroner fredag kveld. Midtbanespilleren erstatter Idrissa Gueye som nylig ble solgt til Paris Saint-Germain.

Ifølge Independent vurderer Manchester United å legge inn et bud på Tottenhams Christian Eriksen. Dansken åpnet tidligere i sommer for å forlate klubben og har lenge vært koblet til Real Madrid, men spanjolenes interesse virker å ha kjølnet. Nå har 27-åringen få alternativ igjen, og avisen skriver at Manchester United vil undersøke muligheten for å lokke ham til Old Trafford.