– Det har vært et sjokk for systemet.

Det sier Alex Oxlade-Chamberlain om sommerens treninger.

For første gang siden overgangen til Liverpool har han tatt del i en sesongoppkjøring ledet av Jürgen Klopp.

25-åringen kom fra Arsenal på Deadline Day i 2017. Da var allerede sesongen godt i gang. I april samme sesong pådro han seg en kneskade som holdt ham ute av spill mer eller mindre hele forrige sesong.

Nå er han endelig tilbake igjen, og midtbanespilleren har vært på banen i alle syv oppkjøringskamper denne sesongen, uten at han føler at han har fått vist frem hva som bor i ham.

– For meg personlig har det vært en liten kamp, sier han i et lengre intervju med Liverpool Echo.

– Jeg glemmer at jeg ikke har spilt på en lang stund, og for å være helt ærlig så har jeg ikke vært på det nivået jeg ønsker de siste kampene. Jeg følte meg bra mot Dortmund, men mot Sevilla følte jeg meg sliten og i kampen etter mot Sporting CP følte jeg meg enda mer sliten.

25-åringen innrømmer at det har tatt tid å komme tilbake etter skadeavbrekket.

– Mange av guttene vil følge seg slitne i pre-season, men for meg, så har det mer vært et sjokk for systemet. Jeg prøver å minne meg selv på at jeg har vært gjennom det verste. Vi har spilte syv kamper, og jeg har kommet meg gjennom alle samme, noe som er bra for meg.

– Det er så annerledes. Du husker hva du var i stand til fysisk før. Du husker hvordan ting føltes og det er annerledes nå. Du prøver så hardt å komme tilbake til der du var. Dette er det neste steget i rehabiliteringen: å takle alt sammen, å gi meg selv tid. Jeg må prøve huske ikke å bli altfor frustrert.