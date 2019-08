Solskjær i åpenhjertig intervju med TV 2: – Jeg er den som krever mest av meg selv

Manchester (TV 2): Klokken nærmer seg fire på ettermiddagen når Ole Gunnar Solskjær setter seg ned for en prat med TV 2. Hele formiddagen har gått med til Manchester Uniteds mediedag én uke før seriestart. Fremdeles gjenstår flere intervjuer, bilder og filmopptak før arbeidsdagen er over.

I en av akademi-garderobene på Carrington, treningsanlegget til United, får Solskjær på seg et headsett med sangen "This is the One" av Stone Roses på øret.

– Jeg får frysninger når jeg hører den sangen der. Når du går ned spillertunnelen og går ut på Old Trafford, så er det spesielt.

Sangen har blitt spilt før kamp på Old Trafford siden nordmannen selv var United-spiller. Lagkompis Gary Neville valgte ut sangen, og siden har den blitt fast inventar på Drømmens Teater. I likhet med sangtittelen, er også klubben "The One" for Solskjær.

– Når du går ut på Old Trafford er du nødt til å gripe dagen. For det kan være din siste kamp, det vet du aldri. Når du går utpå der skal du ha den følelsen at du skal gi alt for Manchester United i dag.

Som et ekstra familiemedlem

Solskjær må humre litt når han svarer på neste spørsmål, om klubben betyr så mye for han at den nesten blir som et ekstra familiemedlem?

– Ja, klart det, når du har vært her i 15 år som både spiller, trener, manager og reservelagstrener. Jeg kjenner jo flesteparten av de som jobber her. Det var spesielt å komme tilbake rett før jul. Jeg skylder veldig mye til klubben, og vil bare gjøre alt jeg kan for at vi er på rett vei.

– Hvor mye av deg selv legger du i den jobben du gjør nå?

– Jeg legger alt av meg selv i jobben. Jeg gjør det etter mine verdier som jeg føler er Manchester United sine verdier, slik jeg alltid har vært, og er manager. Jeg lærte så mye da jeg var her under Sir Alex, at jeg ble påvirket og farget av kulturen her. Den kulturen vil jeg bringe videre. Det har jeg prøvd å gjøre i Molde, i Cardiff, sistnevnte funket ikke så godt, men jeg ser jo det at bare ved å følge med på Molde at dette er den rette måten å gjøre det på. Så får vi se hvor lang tid det tar.

GÅSEHUD: "This is the One" av Stone Roses gir Ole Gunnar Solskjær gåsehud. Foto: TV 2.

Vil bety alt å lykkes

Etter en strålende start som manager da han tok over Manchester United like før jul i fjor, gikk det tråere på slutten av forrige sesong. Nå har Solskjær hatt en hel sommer til å jobbe med laget og spillerne, så langt har det sett bra ut i sesongoppkjøringen og mer enn noe annet ønsker 46-åringen å lykkes sammen med klubben i sitt hjerte.