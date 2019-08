Han ble nominert av Trump etter at Dan Coats varslet at han ville gå av.

Republikaneren Ratcliffe blir regnet som en av Trumps nære støttespillere i Kongressen.

Lunken mottakelse

Den siste tiden har Ratcliffe møtt hard motstand fra kritikere som har anklaget han for å skryte på seg for mye på CV-en og for å mangle erfaring.

Det har ført til en lunken mottakelse i den amerikanske hovedstaden, skriver Washington Post.

På merittlisten sin har han blant annet hevdet å ha arrestert 300 ulovlige innvandrere på én dag. Det stemmer dårlig med både rettsdokumenter og hva andre som deltok i operasjonen hevder, ifølge Washington Post.

Istedenfor skal det dreie seg om 45 pågrepne. Sakene mot seks av dem ble senere avvist da det viste seg at personene var amerikanske statsborgere.

Ifølge en av de involverte i operasjonen, nå pensjonerte A.J. Irwin, var operasjonen både kostbar og feilslått.

– Ved dags ende leverte den ikke. Det var sløseri av penger og forventninger av største slag, sier han.

Ifølge avisen har både nåværende og tidligere etterretningsskikkelser omtalt Ratcliffe som den minst kvalifiserte nominerte til stillingen noensinne.

Ut mot media

Trump opplyser fredag at han snart vil offentliggjøre en ny kandidat. Presidenten kritiserer medias omtale av Ratcliffe.

– Istedenfor å gjennomgå månedsvis med injurier og æreskrenkelser, har jeg forklart John hvor fælt det ville bli for han og hans familie å håndtere disse menneskene, skriver Trump på Twitter.

– John har derfor bestemt å forbli i kongressen, hvor han har gjort en fantastisk jobb for å representere Texas og landet vårt, skriver han videre.

Stillingen som etterretningssjef ble etablert etter terrorangrepene 11. september 2001 for å koordinere de 16 byråene som utgjør amerikansk etterretningstjeneste.