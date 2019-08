Forrige uke ble den brasilianske angriperen Joelinton klar for Newcastle. Fredag kveld bekreftet klubben to nye signeringer.

Allan Saint-Maximin (22) og Jetro Willems (25) kommer fra henholdsvis Nice og Eintracht Frankfurt.

Franske Saint-Maximin har skrevet under en seksårsavtale med Newcastle. Ifølge Sky Sports kan overgangssummen kan komme opp i om lag 220 millioner kroner.

Den tidligere Monaco-spilleren var regnet som et av Frankrikes aller største talenter, men har ikke klart å leve opp til det stempelet hittil.

Under tiden i Nice kom den driblesterke vingen flere ganger i fokus for sine utenomsportslige aktiviteter, som da han valgte å legge ut en Snapchat-video av seg selv med en ølflaske i hånden natten etter et skuffende tap mot Caen.

22-åringen leverte seks scoringer og tre målgivende pasninger i Ligue 1 forrige sesong fra sin kantposisjon.

– Jeg er henrykt over å få Allan til St. James' Park. Han er en veldig talentfull spiller med en stor fremtid foran seg. Han har alle ferdighetene du ønsker en offensiv spiller skal ha, inkludert en ekstrem hurtighet, sier manager Steve Bruce.

Jetro Willems kommer på et sesonglangt lån. Venstrebacken har 22 landskamper for Nederland og ble den yngste til å spille i et EM-sluttspill da han startet mot Danmark i EM 2012 i en alder av 18 år og 71 dager.