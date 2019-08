Det melder Troms politidistrikt.

Ifølge politiet er det svært mye røyk på stedet, og røyken dekker mye av Stakkevollan og nordøya.

Tromsø Bildemontering ligger nord på Tromsøya, og røyken sprer seg i retning sentrum. Samtlige beboere har fått SMS fra politiet med beskjed om å lukke vinduer og dører, og å holde seg innendørs.

– På grunn av kraftig røykutvikling grunnet brann på Skattøra, sprer det seg giftig røyk over hele Tromsø. Alle bes holde seg inne og lukke vinduer og dører til annen beskjed er gitt, står det i SMSen fra politiet.

Politiet sier til TV 2 at det er full fyr i bygget.

– Det brenner kraftig i bygningen, og det er mengder med svart røyk på stedet. Det er full fyr i bygget, sier operasjonsleder Morten Augensen.

En person har pådratt seg brannskader i forbindelse med brannen, og blir behandlet av helse. Skadegraden er ukjent, men mannen klarte selv å kontakte helse og skal være oppegående.

Politiet har kalt inn ekstra mannskaper, og brannvesenet og helse har også store styrker på stedet.

Det kommer mengder med svart røyk fra stedet, og den sprer seg i retning sentrum. Foto: Rune Brustad-Hanssen

Tromsø Bildemontering ligger inne på et lukket område, og tross brannens omfang skal det ikke være fare for spredning til annen bebyggelse.

Klokken 19 opplyser politiet at røykutviklingen har avtatt noe, men at advarselen om å holde seg innendørs og vinduer og dører lukket fortsatt gjelder.

Ifølge vitner kan en dieseldrevet høytrykksspyler være årsaken til brannen.

– Vi har pratet med noen som jobbet på stedet, som sier at en dieseldrevet høytrykksspyler eksploderte og antente noe væske under renholdsarbeid. Brannen vil bli etterforsket for å slå fast hva som var årsaken, sier Augensen.



Han opplyser videre at det er kontroll på stedet, og at brannvesenet vil la bygningen brenne ned.

