Han vant 12,8 millioner: Nå tar Fortnite-Emils (16) skole grep

Norske Emil Bergquist Pedersen (16), med spillnavnet «Nyhrox», vant VM i spillet Fortnite sammen med sin spillpartner. Som 16-åring kan han innkassere en vanvittig høy sum normalt en ungdom på hans alder bare kan drømme om.

Med seg i lommeboken hjem fra New York hadde han over 12,8 millioner kroner. I august skal han starte på skolen som alle andre 16-åringer.

For å bli verdensmester i det populære spillet med over 250 millioner brukere, kreves det en enorm spilletid. Nå vil Re videregående skole legge til rette for at han skal få mer spilletid.

– De ansatte er positive og flinke til å tenke løsninger. Vi har sett tidlig at det er viktig å tilrettelegge for elevene. For Pedersen har det virkelig begynt å bli seriøst. Det er viktig å møte ungdommene med alvor, sik at de kan oppfylle drømmene sine, forteller Sindre Bjerkeseth, rektor ved Re videregående.

POSITIV: Rektor ved Re videregående er stolt over å ha verdensmesteren i Fortnite på skolen sin.

Valgte idrett for å bli bedre i spilling

For at Emil skal kunne opprettholde nivået, kreves det mye trening for unggutten. Emil går idrettslinjen på Re, det valget var ikke tilfeldig.

– Emil begynte på idrett for å komme i bedre form rettet inn mot Fortnite. Etter å ha satt meg inn i spillet, er jeg stolt over hvor målbevisst han jobber. Han trener taktisk, strategisk, hurtighet og konsentrasjon, forteller Frank Pedersen, far og manager for den profesjonelle «gameren».

Dialog før sommeren

Pedersen bekrefter at de er i dialog med skolen for at Emil skal få mer Fortnite-tid.

– Vi hadde en dialog med skolen allerede før sommeren. Det har vært et utfordrende år for Emil, med spilling og skole samtidig. Skal han utvikle seg i spillet, må skolen tilrettelegge, forteller Pedersen.

Avgjørende møte med skolen

Førstkommende fredag vil skoleledelsen, Emil og Frank sette seg rundt bordet for å diskutere hvordan de skal tilrettelegge for den nybakte verdensmesteren.

– Skolen har vært veldig løsningsorienerte hele veien. For Emil er det viktig å fortsette skolegangen, men også bli bedre i spillet. Vi har flere forslag vi vil ta med oss til skolen. Blant annet ønsker vi at han kan få et fag på skolen som er E-sport, sånn at Emil kan spille som del av undervisningen, forteller Pedersen.

Pedersen ser for seg at nye skolehverdagen til ungdommen kan bli på to til tre dager i uken.

Klør seg i hodet

Rektoren er klar over hvor stort dette er for unggutten. Selv skjønner han om det er en skepsis for å tilrettelegge for spilling.