Se AC Milan-Manchester United på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo lørdag klokken 18.30.

Det er en saga som har vart i over ett år, men ifølge den britiske avisen The Telegraph kan Manchester United-fansen nå puste lettet ut:

Manchester Unied og Leicester er enig om en overgang for Harry Maguire, skriver avisen. De to klubbene skal ha kommet til enighet fredag morgen, og summen skal være på hele 85 millioner pund. Det tilsvarer om lag 920 millioner kroner.

Dermed vil midtstopperen bli verdens dyreste forsvarer. Virgil van Dijk var innehaver av den tittelen etter hans overgang fra Southampton til Liverpool verdt 75 millioner pund for halvannet år siden.

Maguire er ikke en del av Leicester-troppen som spiller treningskamp fredag.

Manchester Evening News-journalisten Samuel Lockhurst melder også at klubbene er kommet til enig. Han skriver at overgangssummen lyder på 80 millioner pund og at kun legesjekken gjenstår før Maguire er en del av Ole Gunnar Solskjærs tropp. Sir Alex Ferguson skal ha gått god for overgangen. Den medisinske testen vil bli foretatt lørdag, skriver avisen videre.

BBC og flere andre britiske medier melder nå det samme.

Ole Gunnar Solskjær innrømmet torsdag at klubben jobbet med å hente forsterkninger før overgangsvinduet stenger torsdag neste uke.

– Vi jobber med noen ting, men det er aldri lett. Jeg må si at klubben har vært veldig bra, men markedet er veldig vanskelig. Vi prøver å få på plass stallen vi ønsker før seriestart, sa Solskjær i et intervju med Sky Sports.