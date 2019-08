Har du ikke kommet deg av gårde på årets bilferie enda? Har du kanskje ingen bil, eller vet ikke helt hvor du skal dra?

Da tror vi denne bilen kan løse alle dine utfordringer med tanke på ferie. Den er definitivt tur-rigget og den kan kjøre hvor som helst. Selv der det ikke er vei.

Bilen det er snakk om er en Toyota Landcriuser HDJ100, fra 1999. Noe av det mest driftsikre som finnes, nest etter et godstog fra NSB.

Bak den digre grillen som er beskyttet av en enda større ku-fanger og en modifisert støtfanger, finner vi 4,2-liters rekkesekser. En seig diesel-djevel på 204 hestekrefter. Bilen har videre automatgir, firehjulsdrift og sperrer på begge aksler og en senter-diff. Den er hevet, forsterket, har grove terrengdekk og beskyttelsesplater hele veien under bilen og ekstra dieseltank om du skulle finne på å ta deg en ørkentur hvor det er glissent mellom bensinstasjonene ...

Det du ikke får med deg inni den digre bilen, får du plass til å den gedigne takgrinda. Jo – vi tror dette er en bil som takler de fleste turene. Og den er altså til salgs.

Se hele annonsen, alle bildene og mer info om bilen her:

Ute på eventyr! Faksimile fra finn.no

Plukket den fra hverandre igjen

Men hvem eier en slik bil og hvem koster på en 20 år gammel Toyota astronomiske summer – og hva har den egentlig blitt brukt til? Dette og mye mer lurer vi på – og ringer derfor til eieren.

– Ring, ring ...

– Hei, det er Anders, svarer det hyggelig i andre enden.

– Hei, Anders - det er Benny fra Broom, som ringer. Du – denne Landcruiseren du skal selge er jo steintøff. Har du bygget den selv?

– Nei, egentlig ikke. Men litt også, svarer Anders og forklarer:

– Jeg importerte den fra Sverige Der far og sønn hadde tenkt å starte med overhaling. De hadde faktisk to slike biler. De kjøpte inn masse utstyr og fikk et verksted til å montere det meste. Så stoppet det av ulike årsaker opp.

– Men selv om mye var montert, så tok jeg det fra hverandre, sjekket, justerte og demontere diffene. Slik ballet det litt på seg. Jeg demontere det meste og satte det sammen igjen på min måte. Jeg skulle på langtur med bilen og bare MÅTTE vite at alt var i orden. Da er det greit å ha vært gjennom dette selv, sier Anders.

Han er utdannet bilmekaniker, og selv om det er lenge siden han jobbet som det, har han aldri sluttet å skru bil. Måten han forteller om bilen på gjør at du skjønner at han har både mye erfaring og at virkelig vet hva han snakker om, selv om han ikke bruker store ord. Eller kanskje nettopp derfor.

Les også: Slik kjører de søndagstur på Island

Fungerer like godt på snø som i ørkensand. Faksimile fra finn.no

Langtur

– Utstyrslisten i annonsen er jo imponerende. Intet mindre. Hvor mye har denne ombyggingen kostet i tid og penger?

– Mye av utstyret var jo allerede kjøpt i Sverige da jeg overtok bilen. Men utstyrslistene viser at bare delene her går på tett oppunder 250.000 kroner. Så kommer arbeid i tillegg. Antall arbeidstimer jeg har hatt på bilen vet jeg ikke, men det ble noen hundre før jeg dro på tur, svarer han på sin sympatiske måte.

Det han omtaler som "tur" startet i januar 2018 hvor han og bilen deltok i Budapest-Bamako "rallyet" med denne. Den turen ble på nærmere 10.000 km, over ca 3 uker. Fra Budapest i Ungarn gjennom hele sør-Europa, ferge til Marokko og opp i Atlasfjellene før turen gikk videre langs vestsiden av nord-Afrika til Banjoul i Gambia.

– Bilen taklet det uten noen problemer oppsummerer han enkelt.

Okei, det høres jo ut som en skikkelig spennende tur det da. Men nå som du selger bilen – skal du ikke på flere turer?

– Neeei ...

– Hallo! Den der dro du litt for lenge på. Du har noe på gang?

– He, he... Jo, jeg skal vel egentlig på en tur til, men ikke ennå. Jeg har bestemt meg for å kjøre herfra og helt til Sør-Afrika. Men det blir ikke riktig ennå. Kanskje om et par-tre år.

Denne bilen er som en hytte uten vann og strøm

Komforten ombord er en av grunnene til at Anders sverger til Toyota Landcruiser. Faksimile fra finn.no

Har en til ...

– Såpass ja! Men er det ikke veldig dumt å selge bilen da?

– Jeg har en til. Helt maken.

– Hæ??? At det var..?

– Jeg har en til, maken, men med V8-bensinmotor. Eller forresten, jeg har vel egentlig tre til...

– Okei ..?

– Jeg fortalte jo at far og sønn i Sverige som jeg kjøpte denne av hadde hver sin. Jeg har kjøpt begge. Og har et par ekstra på "lager" også, forklarer Anders.

– Da forstår vi greia. Men hvorfor akkurat Landcruiser, Anders? Du er ikke fristet til å prøve for eksempel Land Rover eller Mercedes G-Klasse da?

– Jeg har prøvd begge. Jeg jobbet i periode hos Mercedes, da kjørte jeg G-Klasse. Jeg har også bodd ett år i Gambia på en kvegfarm. Da kjørte jeg Land Rover Defender. Absolutt greie biler begge to, men for meg faller Toyota Landcruiser 100-serien best i smak. Mye på grunn av komforten. Men også på grunn av deletilgangen i Afrika. Land Rover er kurant i noen av de afrikanske landene, men slett ikke alle. Mercedes G-klasse kan være skikkelig vrient der nede, forklarer Anders.

Dette visste du neppe om Landcruiser – eller?

Det som ikke får plass inni bilen får plass utenpå. Faksimile fra finn.no

Mye penger for gammel bil

Han innrømmer at det har vært vanskelig å prissette den unike tur-bilen. At det har vært en del henvendelser, men enn så lenge har det ikke endt med noe salg.

– Dette er jo litt spesielt og over 400.000 for en 20 år gammel bil er mye penger, jeg ser den. Men dette er "hel ved" forsikrer Anders.



Den er ikke den mest ekstreme med tanke på heving, store hjul og slike ting. Men denne er bygget for å kunne kjøres langt og for å tåle mye belastning over tid.