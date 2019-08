Liverpool har ikke brukt store penger i dette overgangsvinduet, og manager Jürgen Klopp uttalte tidligere i sommer at klubben rett og slett ikke kunne konkurrere økonomisk med de største klubbene.

– Folk snakker som om det er 200 og 300 millioner pund her og der. Det er kanskje bare to klubber i verden som kan gjøre det hvert år, og det er Manchester City og PSG, sa Klopp.

Søndag møtes Manchester City og Liverpool i Community Shield, og på fredagens pressekonferanse fikk Josep Guardiola spørsmål om hva han syntes om kollegaens uttalelse.

Spanjolen lot ikke sjansen gå fra seg til å svare forrige sesongs serietoer.

– Det plager meg, for det er ikke sant. Liverpool er selvfølgelig ikke en liten klubb, og jeg liker ikke å si ting som ikke er sanne.

– Forrige sesong brukte vi 17 millioner pund på en spiller. Vi kan ikke bruke flere hundre millioner pund hver sesong. Vi hentet én spiller og Angeliño, så klubbene kan ikke bruke mye penger hver sesong.

– Jeg kommer ikke til å kommentere andre managere. De kan si hva de vil, men det er ikke sant, sier Guardiola ifølge Manchester Evening News.

Guardiola og Klopp kjenner hverandre også godt fra tiden da de trente henholdsvis Bayern München og Borussia Dortmund. Den tidligere midtbanestrategen tok seg også tid til å rose sin managerkollega på pressekonferansen, men lot det likevel skinne gjennom at de ikke var enige om alt.

– Han er en klassemanager. Han spilte ganske lik fotball i Dortmund, og ga oss en utrolig utfordring hver gang vi møtte lagene hans. Hans budskap er alltid positivt, og jeg synes han er svært bra for fotball. Budskapene hans er alltid positive, sett bort i fra noen unntak, men stort sett er de alltid gode.

Sané ikke i nærheten av å signere ny kontrakt

Guardiola fikk også spørsmål vedrørende fremtiden til Leroy Sané. Lynvingen er blitt koblet til Bayern München, og torsdag kom det rapporter om at tyskeren hadde bestemt seg for at han ønsket å returnere til hjemlandet og at Bayern hadde fått et bud akseptert. Den tyske giganten gikk imidlertid til det skrittet å offentlig benekte påstandene torsdag kveld.

– Jeg har sagt mange ganger at jeg ønsker at spilleren skal bli. Han har ikke fortalt meg at han ønsker å dra, så det er det eneste jeg ønsker å forholde meg til. Hvis han sier at han ønsker å dra, så vil vi prate med klubben. Han er min spiller.

Sanés kontrakt går ut om to år, og City har forsøkt å forlenge kontrakten med 23-åringen – uten hell.

– Vi ønsker at han skal bli, og vi prøver å forlenge kontrakten. Vi var ganske nær, men nå står det litt annerledes. Men slik er realiteten.