Volvo har akkurat lagt et rekordsterkt halvår bak seg. Aldri har de solgt flere biler, og de opplever vekst i flere viktige markeder, som USA og Kina.

Øker gjør også etterspørselen etter pansrede biler. De siste årene har Volvo fått stadig flere forespørsler om å utvikle en pansret utgave av den store SUVen XC90.

Nå svarer svenskene med å vise oss den helt ferske XC90 Armoured.

Skuddsikker

Volvo har lange tradisjoner med å tilby ulike spesialkjøretøy til både politi, brannvesen og ambulansetjenester – som alle har høye krav til sikkerhet, funksjonalitet og fremkommelighet. Men aldri har de levert biler på nivå med nye XC90 Armoured.

Den tilfredsstiller nemlig VR8-kravet, som blant annet innebærer at bilen har 360-graders ballistisk beskyttelse, samtidig som den er beskyttet mot både skudd og eksplosiver.

– Med XC90 Armoured, i beskyttelsesklassen VR8, tilbyr vi et høyt sikkerhetsnivå. Men vi beholder samtidig bilens basisegenskaper. Kunder som kjøper denne typen biler er for eksempel sikkerhetstjenester som bruker bilene til å frakte personer, sier Stephan Green, markedsdirektør i Volvo Cars Special Vehicles.

Volvo leverte den første politibilen allerede i 1929. Det har skjedd et og annet på sikkerhetsfronten siden den gang.

Utvikles i Tyskland

Nye XC90 Armoured tar utgangpunkt i en helt vanlig XC90 T6 AWD med Inscription utstyrsnivå.

Vinduene på bilen er opptil 5 cm tykke.

Bilen bygges på fabrikken i Torslanda før den sendes til videreutvikling i Tyskland og selskapet TRASCO Bremen GmbH, som er spesialisert på å lage biler med høyt sikkerhetsnivå.

– Produksjonen skjer i all hemmelighet, under strenge rutiner og oppsyn for å oppnå de ballistiske kravene til bilen, sier Green.

4,5 tonn

Volvo forteller at pansringen på XC90 konkret innebærer 10 mm høyfast stål, mens vinduene er opptil 50 mm tykke.

Den ekstra beskyttelsen gjør at bilens vekt øker med rundt 1.400 kg og en ferdigprodusert bil har en totalvekt på nærmere 4,5 tonn, medregnet fem passasjerer.

For å takle den økte vekten, får bilene både et nytt chassis, samt nye bremser.

– Produksjonen er svært nøyaktig, noe som er helt nødvendig for å kunne oppfylle de ekstremt høye sikkerhetskravene i denne klassen. Vi jobber også hardt med å beholde bilens kjøreegenskaper, på tross av den omfattende pansringen. Pansringen er utført på en så diskret måte som mulig, slik at det knapt nok er mulig å skille en XC90 Armoured fra en standard XC90. Hver kunde har sine unike behov og ønsker, noe vi tilrettelegger for gjennom skreddersydd produksjon, sier Green.

Under panseret er det montert et eget brannslukningssystem, tilfellet noe skulle skje.

XC60 blir lettere pansret

Volvo utvikler også en lettpansret bil, i tillegg til XC90 Armoured.

Utgangspunktet for de lett pansrede bilene er XC90 T6 AWD Inscription eller XC60 T6 AWD Inscription.

De lett pansrede bilene henvender seg til en litt annen kundegruppe. Det kan for eksempel være til personer eller bedrifter som ønsker økt sikkerhet fordi de opererer i et risikofylt geografisk område, eller fordi en bedrift har enkeltpersoner som trenger ekstra beskyttelse.

Markedet for denne typen lett pansrede biler finnes blant politiet, sikkerhetstjenester, diplomater og privatpersoner.

Volvo opplyser at nye XC90 Armoured kan bestilles nå, og at de første bilene leveres til kunder i slutten av 2019.

Salgsstart for de lett pansrede bilene er i første halvdel av 2020.

XC90 i pansret utgave tar utgangspunkt i T6-motoren, som betyr en to-liters bensinmotor på 320 hk og 400 Nm. Her er det ikke utenkelig at motoren får noe økt effekt.

