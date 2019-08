Det opplyser politiet i en pressemelding fredag ettermiddag.

De to klatrerne ble hentet ut med helikopter fra fjellpartiet klokken 14.40 fredag ettermiddag. De ble deretter fraktet ned til Fiva gård i Rauma, der basen for aksjonen har vært.

Uthentingen av de to blir beskrevet som et særdeles krevende oppdrag. Den har pågått i over fem dager med flere feilslåtte forsøk på uthenting, og forhold som vær og vind har forårsaket flere avbrudd.

Det er to tsjekkiske klatrere som har omkommet. De hadde avtalt med sine pårørende at de skulle ta kontakt med dem på lørdag, men politiet ble kontaktet da det uteble. De to startet klatreturen torsdag i forrige uke.

De to klatrerne skulle etter det politiet vet ta en rute som heter Rimmondruta. Det har vært svært gode forhold i fjellet og meget god sikt, men slike turer kan likevel fort ta tre døgn.

Meldingen til politiet kom mandag morgen, og et redningshelikopter ble etter kort tid satt inn i søket.

De pårørende følges nå opp av politiet.