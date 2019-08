Aktor ber om seks måneders fengsel

– Vanlig i USA

Livvakten forteller at han følte seg trakassert av mannen, og at de forsøkte å komme seg vekk uten at det skulle bli voldelig.

– I USA er det slik at dersom en person kommer bort til deg to ganger og du ber personen gå vekk, så er det trakassering. Da kan du forsvare deg selv, sier han.

Han forteller at det viktigste for ham var at Asap Rocky var trygg.

– Jeg ønsket ikke at det skulle bli noen voldelig situasjon. Det er ikke derfor jeg er i Sverige, sier han.

19-åringen og kameraten hans fulgte etter rapperens team, og på et tidspunkt var de to alene med livvakten.

– Det var da Asap Rocky og de andre kom meg til unnsetning, sier livvakten.

Livvakten var også siktet i saken, men siktelsen mot ham ble frafalt.

– Hvem er hvem sin livvakt her? spurte rapperens forsvarer.

– Jeg er hans livvakt, svarer livvakten.

– Og likevel er det de som må beskytte deg?

– De så jeg var alene med to andre, og at jeg trengte hjelp. Asap Rocky er en god person og han er min sjef, og han kom meg til unnsetning, sier han.

Tiltalt for vold

Asap Rocky og hans to medtiltalte er tiltalt for vold mot 19-åringen. De ble pågrepet 3. juli, etter at rapperen hadde spilt en konsert i Stockholm.

Fredag er rettsdagens siste dag, og dommen kan bli klar allerede fredag.