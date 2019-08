Påtrengende og nysgjerrige båtsjåfører i Oslofjorden fikk politiet til å rykke ut med politibåt fredag.

Årsaken er en stor flokk med delfiner som svømmer rundt innerst i Oslofjorden.

– Det er observert en del små delfiner i fjorden. Delfinene har naturlig nysgjerrighet opp mot båtene. Menneskene er også nysgjerrige på de søte små delfinene, men de gjør nok delfinene stresset, ifølge innringeren, forteller Tor Gulbrandsen, operasjonsleder i Oslo politidistrikt til TV 2.

Politiet rykket ut for å skjerme skapningene.

– Det kan være for mye oppmerksomhet rundt delfinene. Vi har sendt ut politibåten for be folk om å ikke kjøre for nære. Vi må la dyrelivet få gå sin gang, og vi vil derfor ha en viss skjerming rundt dyrene, forteller operasjonslederen.

Aldri hatt slike oppdrag

Personlig har operasjonslederen aldri hatt et delfin-oppdrag i Oslofjorden.

– Jeg har jobbet her i ti år, og aldri opplevd noe lignende. Det er sjeldent politiet må rykke ut for å bistå delfiner, sier Gulbrandsen.

Episk syn

Hans Moe var fotografen bak bildet. Torsdag kveld observerte han og noen andre båteiere den store flokken.

– Vi så delfinene i torsdag kveld. Vi og noen få andre båter skrudde av motoren, også la vi oss bare rolig ute på sjøen. Vi trodde først det var niser, men så dukket det plutselig opp rundt 50-60 hoppende delfiner, sier Moe til TV 2.

Han omtaler hendelsen som episk. Selv har han aldri opplevd dette i Oslo.

– Barna mine syntes det var kulere enn marineland i Spania hvor de hadde delfiner i fangenskap. Det er mye finere i naturen. Veldig spektakulært syn når de lekte rundt båtene våres. Aldri opplevd lignende i fjorden før, sier Moe.