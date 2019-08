Etter det TV 2 erfarer skal AC Milan være interessert i å hente Kristoffer Vassbakk Ajer fra Celtic.

Serie A-klubben har fulgt den norske landslagsstopperen over en lang periode og har vært til stede på i Celtic kamper i kvalifiseringen til Champions League.

Ajers agent Tore Pedersen svarer følgende når TV 2 tar kontakt om interessen rundt Kristoffer Ajer.

– Jeg har ingen kommentar for øyeblikket, skriver Pedersen i en SMS.

Celtic skal verdsette nordmannen svært høyt og det er usikkert om AC Milan i det hele tatt vil ha råd til hente den unge midtstopperen.

Ajer har vært i den skotske klubben siden sommeren 2016 og har kontrakt ut mai 2022.

– Han har levert stabilt og godt i Celtic, og ble stemt frem av spillerne i den skotske ligaen på årets lag sist sesong, så det er ikke rart det er interesse rundt Ajer. Jeg tviler på han skifter klubb dette vinduet, for han er en meget viktig spiller for Celtic, og etter at han forlenget kontrakten sin i Glasgow blir han veldig dyr mann for de som vil kjøpe ham, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Tidligere i sommer sa Ajer følgende til TV 2 om klubbsituasjonen.

– Jeg spiller i en av verdens største klubber, spiller på Celtic Park og har store ambisjoner med Celtic. Jeg har en tre år lang avtale, så det er ikke noe stress i det hele tatt. Jeg er utrolig fornøyd med å være i Celtic, slo Ajer fast den gang.

TV 2s ekspert har større tro på at 21-åringen skifter klubb om ett års tid.

– At han skifter til en større liga neste sommer har jeg større tro på. Nå spiller han fast i Celtic og er i ferd med å bli en av fansens virkelig store favoritter, så i mine øyne er han nå i en perfekt klubb med tanke på å utvikle seg videre. Holder han seg skadefri og fortsetter utviklingen vil det være nok av klubber som vil betale det Celtic vil ha en gang, men i sommer kan han fort være for dyr for de som er interessert, mener Mathisen.

Celtic og Ajer starter sesongen lørdag da de tar imot St. Johnstone på Celtic Park.

Den skotske klubben tok seg videre til tredje kvalifiseringsrunde i Champions League etter å ha slått ut Nomme Kalju 7-0 sammenlagt.