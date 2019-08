Politiets krimteknikere og en representant fra havarikommisjonen var fredag på plass for å undersøke ulykkesstedet, skriver Namdalsavisa.

Vitner hørte et kraftig smell fra fjorden natt til torsdag.

Alle nødetater rykket ut etter at et vitne meldte om ulykken klokka 01.43 natt til torsdag. På et skjær i fjorden utenfor Namsos fant de en daycruiser godt oppe på land.

Det var Malvik-ordfører Ingrid Aune (33) og kjæresten Eivind Olav Evensen (43) som omkom i båtulykken.

Begge ble først betegnet som alvorlig skadd og sendt til sykehus.

Evensen ble erklært død ved ankomst til sykehuset, mens politiet torsdag ettermiddag opplyste at også Aune var død.

Det blir foretatt avhør, og undersøkelse av ulykkesstedet og båten, for å avklare hendelsesforløpet og årsaken til ulykken, skriver Namdalsavisen.

Politiet sier det er mulig at båten traff to skjær. Politiinspektør Snorre Haugdahl sier til Adresseavisen at politiet tar til etterretning at flere vitner sier at de hørte to smell natt til torsdag.

– Det er en mulighet for at båten har truffet et skjær først, og så havnet på et annet, sier han.

Brukte 32 minutter

Redningsmannskaper brukte 32 minutter til stedet etter båtulykken i Namsos.

– Sånn jeg ser det, har de gjort en fantastisk jobb, sier operasjonssjefen.

Naboer som bor rundt 400 meter unna ulykkesstedet, varslet politiet rundt klokka 1.45 natt til torsdag.

Politiet har ifølge VG ikke egen båt i Namsos og var derfor avhengig av de andre nødetatene.

– Fra meldingen kom til de ble funnet, går det 32 minutter, sier operasjonssjef Elisabeth Kalvøy i Trøndelag politidistrikt til avisa .

– Sånn jeg ser det, har de gjort en fantastisk jobb, sier hun videre.

(NTB/TV 2)