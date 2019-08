Hele 4,5 tonn kokain ble oppdaget i en container som kom fra Uruguay, opplyser det tyske tollvesenet fredag.

Narkotikaen har en gateverdi på nær 1 milliard euro. Det tilsvarer 9,81 milliarder kroner.

Kokainen var pakket i 211 svarte bager. Inni bagene fant tollerne til sammen 4200 pakker kokain.

Beslaget er det største noen sinne i Tyskland, skriver nyhetsbyrået AP.

Containeren kom fra Montevideo og skulle til Antwerpen i Belgia, men kom aldri lenger enn til Hamburg.

Beslaget ble gjort for to uker siden. Det tyske tollvesenet opplyser at narkotikaen allerede er destruert under strenge sikkerhetstiltak.