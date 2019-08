Anne Hathaway (36) er en amerikansk skuespiller. Hun vant Oscar for beste kvinnelige birolle i 2013, for sin utmerkede tolkning i Les Misérables.

Hun var også vertskap, med skuespilleren Denzel Washington, for Nobelkonserten i Oslo i 2010.

Den 24. juli røpet stjernen at hun venter sitt andre barn med designermannen Adahm Shulman på bildetjenesten Instagram.

Det var derimot ikke babynyheten som fikk mest oppmerksomhet.

Fertilitetsproblemer

Innlegget på Instagram har blitt rost opp i skyene av flere av hennes totalt 14, 8 millioner følgere.

Mange kvinner har tatt kontakt - de føler seg sett og hørt.

«All spøk til side. Til alle som sliter med fertilitetsproblemer, dere skal vite at det ikke har vært enkelt i noen av mine svangerskap. Jeg sender ekstra mye kjærlighet til dere», skriver hun i innlegget.

Det var nettopp denne kommentaren som vekket mest interesse, i et eksklusivt intervju med britiske Daily Mail røper hun hvorfor hun skrev det.

– Jeg tenkte på den éne følgeren jeg kanskje kunne nå. Kvinnen som befinner seg i et helvete fordi hun ikke kan forstå hvorfor hun ikke klarer å bli gravid. Hun vil bli glad på mine vegne, men noe vil også gjøre at hun føler seg verre. Men jeg ville bare si: «Hør her, dette var ikke så lett som det ser ut som», forteller Hathaway.

En prøvelse

Da Daily Mail møtte skuespilleren i Beverly Hills, i USA, på lørdag 27. juli kunne man skimte babymagen under den rosa kjolen. Hun starter intervjuet med å si at innlegget på Instagram var for å belyse et problem mange kvinner sliter med. Det var et spørsmål om solidaritet.

STRÅLER AV LYKKE: I mai fikk skuespilleren sin egen stjerne på Hollywood Walk of Fame. Her avbildet med ektemannen. Foto: Rodin Eckenroth / NTB Scanpix.

– Hver gang jeg prøvde å bli gravid og det ikke gikk min vei, ble noen andre gravide, sier den «The Hustle»-aktuelle skuespilleren.

– Jeg visste, rent intellektuelt, at det ikke skjedde fordi jeg skulle lide, men for å være helt ærlig så føltes det sånn, sier hun videre til nettstedet.

Ettersom det ikke var noen kommunikasjon rundt det, og fordi det ikke var et samtaleemne som ble pratet om i offentligheten følte Hathaway på en ydmykelse. Det gjorde situasjonen enda verre for skuespilleren.

Ikke sannheten

Skuespilleren husker tilbake på vonde minner, hvor mennesker har kommet med kommentarer som: «Hva er det som tar deg så langt tid?».

– Enda verre var det da enkelte prøvde å pakke det inn som at det ikke var all verden, forteller hun til Daily Mail.

– Det eksisterer et «one-size-fits-all»- narrativ når det kommer til graviditet, og den rammen fokuserer kun på de lykkelige øyeblikkene. Men det er jo ikke hele historien, ettersom mange kvinner sliter med å bli gravide. Jeg er lei av det, fordi det er jo ikke sannheten og jeg liker sannheten, sier 36-åringen.

Kjempet seg gjennom

Den Oscar-belønte skuespilleren kom seg gjennom den vonde tiden ved å høre lignende historier fra andre kvinner.

– Jeg sa til dem: «Dette har skjedd med meg, det har knust hjertet mitt, og det har knust meg», da svarte de tilbake med: «Det har skjedd med meg og», og det var det som gjorde at jeg klarte å kjempe meg gjennom det, uten å skylde på meg selv eller på kroppen min.