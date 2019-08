Den franske dommeren Stéphanie Frappart skal dømme UEFA Super Cup-finalen mellom Liverpool og Chelsea, det bekrefter UEFA på sine hjemmesider.

Super Cup-finalen spilles mellom forrige sesongs mestere i Champions League og Europa League.

Frappart blir den første kvinnen som dømmer en større UEFA-kamp for menn.

Uefa sier selv at dette er en stor event og mener derfor at Frappart blir historisk.

– Jeg har sagt dette ved flere anledninger at potensialet til kvinnefotball har ingen grenser og jeg er henrykt over at Stéphanie Frappart har blitt tildelt UEFA Super Cup-finalen, sammen med Manuela Nicolosi og Michelle O'Neill, sier UEFA-president Aleksander Čeferin.

Dommersjefen i UEFA gir mye ros til Frappart.

– Stéphanie har bevist over flere år at hun er en av de beste kvinnelige dommerne, ikke bare i Europa, men i hele verden, sier Roberto Rosetti.

Tidligere har sveitsiske Nicole Petignat dømt tre UEFA-kvalifiseringskamper i perioden 2004-2009.

Finalen mellom Liverpool og Chelsea spilles på Besiktas Park i Istanbul onsdag den 14. august.

Med seg på sidelinjen har Frappart med seg assistentdommerne Michelle O'Neill fra Irland og Manuela Nicolosi fra Frankrike. Dommertrioen dømte årets VM-finale mellom USA og Nederland i Lyon.

Frappart skrev historie også i april da hun ble første kvinne til å dømme en Ligue 1-kamp, da hun dømte oppgjøret mellom Amiens og Strasbourg.

Til den kommende sesongen skal Frappart være en del av det øverste dommerteamet i Frankrike.

UEFA bekrefter at de vil bruke VAR i Super Cup-finalen.