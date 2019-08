Etter at kinesiske Geely kjøpte opp Volvo i 2010, har det virkelig skjedd mye.

Investeringer i ny teknologi, og ikke minst utvikling av nye modeller, har gjort sitt i at pilene peker i positiv retning for bilprodusenten.

Volvo har faktisk aldri solgt flere biler enn nå. Første halvdel i år satte de ny produksjonsrekord med 340.286 biler. Volvo har blant annet tatt nye og viktige markedsandeler i både USA, Kina og Europa.

I Norge har Volvo-salget falt med nesten 14 prosent så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Likevel er de Norges femte mest solgte bilmerke hittil i år.

XC60 skal bygges i Kina

Det er V60 og SUV-en XC60 som selger best her hjemme. Sistnevnte leveres nesten utelukkende som ladbar hybrid, altså T8-utgaven.

Dette er en modell som frem til nylig er produsert på Volvos fabrikk i Torslanda i Sverige – for det europeiske markedet. Logisk nok.

Nå skjer det imidlertid endringer på det. Nå skal nemlig XC60 produseres i Kina. Dette gjelder T8-utgaven.

– Det stemmer at Volvo XC60 T8 fremover vil produseres ved Chengdu-fabrikken i Kina og leveres til Europa, inkludert Norge.

Det bekrefter Erik Trosby, PR- og kommunikasjonssjef i Volvo Car Norway, til Broom.

Han legger til at produksjonen allerede er i gang, og at de første XC60-bilene produsert i Kina kom til Norge tidligere i sommer.

Har aldri solgt flere biler

XC60 T8 blir ikke lenger produsert i Sverige for land i Europa..

Donald Trump

Dette betyr altså at samtlige XC60 T8 som leveres til Europa nå produseres i Kina. Det inkluderer også bilene for det norske og svenske markedet.

Det kan naturligvis høres litt kunstig ut at vi får biler fraktet helt fra Kina, når samme modell faktisk produseres i Sverige.

Fra 1. september sier Donald Trump at han vil innføre ytterligere 10 prosent toll på kinesiske varer verdt 300 milliarder dollar. Det får markedene til å reagere. Foto: Scanpix

Bakgrunnen for dette er sammensatt, men faktisk handler det mye om USAs president Donald Trump.

Han har nemlig sørget for å innføre en ny tollsats på varer importert fra Kina. Denne er på 25 prosent i dag. Kineserne har svart med samme mynt, dermed blir det økonomisk uinteressant for Volvo å bygge XC60 ved Chengdu-fabrikken i Kina, for så å eksportere de til USA med de nye tollsatsene.

Volvo tilbakekaller tusenvis av biler i Norge

Viktig marked

Ettersom USA er et voksende og viktig marked for Volvo og XC60, har derfor Volvo bestemt seg for at det er fabrikken i Sverige som skal levere biler til USA, mens fabrikken i Kina altså tar over leveringene til Europa…

– Denne løsningen er strengt talt ikke særlig optimalt for Volvo. For å legge en demper på nettopp "Kina-skepsisen", lanserte de for bare noen få år siden slagordet "Made by Sweden". Blant annet med en påkostet film med fokus på svensk uberørt natur, det nordiske og det ekte. Nå møter de seg selv litt i døra her. Men jeg tror alle forstår hvorfor, forteller Brooms bilekspert, Benny Christensen.

S90-bilene som selges på det europeiske markedet produseres allerede ved Daqing-fabrikken i Kina.

Han legger til at det er flere enn Volvo som ikke er glade i de nye tollsanksjonene til USA. Særlig har en del japanske produsenter gått hardt ut og fordømt dette.

– Volvo har tidligere lovt at det er de samme kvalitetskrav og kvalitetsprosedyrer i forhold til produksjonen, uansett hvor i verden en Volvo produseres. Så jeg tviler på at kundene vil merke noen forskjell, avslutter Benny.

Her starter produksjonen av Volvo XC40: