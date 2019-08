Gry (45) kan dø hvis hun blir stresset

Gry husker hvordan hun nettopp hadde kommet hjem fra sykehuset med Hedda den gangen, da de ringte og bad henne komme tilbake. Der gikk legen pedagogisk til verks for å forklare hjertefeilen.

Først tegnet han opp en masse skarpe fjelltopper som illustrerte Heddas hjerterytme under et anfall – Etterfulgt av en mer normal kurve som viste hvordan hjertet hadde begynt å slå normalt igjen etterpå.

Så tegnet legen enda et ark med bare en lang, flat strek på. Den illustrerte hva som kunne ha skjedd under alle anfallene Hedda hadde hatt fram til da, og som ikke hadde blitt behandlet riktig.

– Etter det husker jeg ikke så mye mer. Jeg skjønte at jeg kunne ha mistet henne alle de gangene.

– Jeg satte med henne i armene mine den gangen og visste ikke om hun kom til å bli fem år eller om hun noen gang kom til å klare å si «mamma», forteller Gry til God sommer Norge.

Hun tok en avgjørelse den gangen, som siden har preget alt hun har gjort som mor.

– Jeg visste at hvis ikke jeg taklet dette, ville ikke Hedda ha noen andre. Jeg bare bestemte meg for at det måtte gå bra. Det var ikke et alternativ at jeg satte meg ned og bare være redd. Informasjon og kunnskap var viktig for meg. Jeg måtte vite hvordan jeg kunne unngå at hun fikk livstruende anfall og finne ut av hvordan hun kunne få et godt liv uansett hva.

Uvitende om egen hjertefeil

Det var først da hjertefeilen ble funnet hos Hedda, at også Gry testet seg og fikk påvist samme hjertefeil. Hun var tredve år gammel den gangen, i 2004. Hele livet hadde hun vært uvitende om at hun kunne dø av stress.

– Jeg hadde ikke så mange tanker eller følelser for meg selv. Men jeg forstod jo hvorfor jeg hadde svimt av så mange ganger da jeg var ute og løp. Jeg pleide bare å ta en runde til etterpå fordi jeg trodde jeg var i dårlig form, ler Gry, før hun tenksomt legger til:

– Jeg er egentlig glad for at jeg ikke visste om hjertefeilen den gangen.

TILRETTELAGT OPPVEKST: Til tross for at de kan dø dersom de blir utsatt for stress ønsket Gry at barna skulle få en så normal barndom som mulig. Foto: Privat

Både Gry og Hedda begynte umiddelbart på betablokkere den gangen, som blant annet bidrar til å senke hjertefrekvensen. Hedda, som har en mer alvorlig variant av hjertefeilen, fikk også operert inn pacemaker. Tross de medisinske tiltakene, er det fortsatt viktig å unngå stress.

– Du kan ikke leve uten stress, men du kan forebygge en del, presiserer Gry sindig.

– Jeg har forsøkt å gi jentene en så normal oppvekst som mulig. Jeg har også prøvd å fokusere på det vi kan og liker å gjøre.

Fartsfylte aktiviteter som håndball, fotball, svømming eller turn har utgått.

– Men heldigvis har jentene vært glade i å lese bøker, gå på kino og å dra på turer sammen. Man må prøve å se mulighetene og ikke alle hindringene.

Hun ønsket en så normal hverdag som mulig for barna sine.

– Det ble etterhvert et mantra i hodet mitt. Når… eller hvis Hedda ble stor – Så skulle hun se tilbake og minnes en lykkelig barndom. Da er jeg lykkelig.

Alltid beredt til å rykke ut

Men det er ikke lett å unngå stressende situasjoner i en normal hverdag.

– Selv om en skolegård er et sted der alt kan skje. En sårende slengbemerkning kan potensielt utløse et anfall hos jentene. Med litt tilrettelegging, har det likevel gått.

– Min holdning har vært at så lenge jeg har informert skolen så godt jeg kan, så kan jeg ikke gjøre noe mer enn det. Da må jeg bare stole på at skolen tar det ansvaret og sjekker at de kommer inn etter friminuttet sammen med de andre.

Gry lever likevel i utrykningsmodus, Om noe skjer, må hun være klar til til hente dem eller ringe etter ambulanse.

Mammaen åpner seg opp om at det kan være en belastning å ha ansvaret for tre hjertesyke døtre og selv være hjertesyk.

– Det har vært beintøft, spesielt med en gang jeg fikk vite det og frem til jentene fikk rett behandling. Men det har ikke vært noe valg. Jeg måtte lære meg å takle mine egne følelser, de negative tankene er ikke bra verken for meg eller ungene. Mine følelser virker jo inn på jentene.

– Men nå som jentene begynner å bli så store og vi har levd med dette i mange år, så er det ikke lenger en bekymring I hverdagen.

Stolt løvemamma

SNART VOKSNE: Alle barna har greid seg godt til tross for hjertefeilen. Nå skal eldstemann, Hedda (18) (til høyre) flytte til Stavanger for å studere. Foto: Privat.

I dag går hele familien på betablokkere, som blant annet bidrar til å senke hjertefrekvensen. Det hjelper hjertet, men er tungt for kroppen.

– Det er som å gå med håndbrekket på hele tiden. Man blir mye fortere sliten, forklarer Gry, som kommer ut av apoteket med fulle bæreposer når hun har vært der for å handle inn betablokkere til familien.

Både Hedda og Mia har pacemakere, som holder hjertet gående på grunn av de store dosene med betablokkere. Hedda har i tillegg en hjertestarter som får hjertet i gang igjen om det skulle stoppe. Mia får også dette til høsten.

Rent utover de medisinske tiltakene, er det god gammaldags planlegging som gjelder.

– Vi har alltid en plan. Jeg forsikrer meg alltid om at vi har sykehus i nærheten, at vi har vann med oss for å opprettholde væskebalansen og til å motvirke blodtrykksfall.

Nå er Hedda blitt 18 år gammel og skal flytte til Stavanger for å studere. Det er et stort øyeblikk for Gry.

– Jeg visste jo ikke om hun kom å klare å si «mamma» eller bli fem år. Nå er hun en av de tøffeste jeg vet om – og et forbilde for oss andre, forteller hun stolt.

