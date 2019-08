Atomavtale er død: – Russland bærer det fulle ansvar

– Missilet avfyres fra kjøretøy, er rimelig, enkelt å drifte og har god overlevelsesevne fra dypet av de russiske skoger mot europeiske mål, sa generalløytnanten i sin årlige tale.

I vinter fikk Russland frist på seg til 2. februar å trekke tilbake missilene, men Russland ville ikke trekke tilbake presisjonsvåpnene som beskrives som både en direkte konvensjonell og kjernefysisk trussel mot store deler av Europa.

Advart i juni

I juni fikk Russland en siste advarsel, da NATOs forsvarsministre var samlet i Brussel blant annet for å diskutere hvordan alliansen skal svare på Russlands brudd på en av de viktigste nedrustningsavtalene verden har hatt.

Russland har avvist påstandene og hevder på sin side at det er USA som har brutt avtalen, blant annet ved å utvikle militære droner med egenskaper som ligner på mellomdistanseraketter.

USA har også vært misfornøyd med at INF-avtalen bare har lagt begrensninger på USA og Russland, og ikke på Kina. Det er et argument også Russland har vist til, har Stoltenberg sagt tidligere. NATO-sjefen har tatt til orde for en ny versjon av INF som omfatter flere land.

(NTB/TV 2)