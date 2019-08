Edina og Truls ble viet av Ingrid Aune i sommer: – Hun elsket å spre kjærlighet

Aune og vennene skulle reise til badebyen Sopot i Polen. Ringdal fløy fra Oslo og Aune fra Værnes, men de skulle begge mellomlande på Kastrup i Danmark før turen videre til Sopot.

Ved gaten til flyet på Kastrup, var venninnene blitt urolige for at Aune skulle miste flyet.

– Plutselig kom hun løpende med et bredt smil og en solhatt. Hun fortalte at hun var reiseklar, og at hun hadde møtt en fyr på flyet fra Værnes. Det var første gang vi fikk høre om Eivind Olav, sier Ringdal.

«Barnas ordfører»

En annen som stod Aune nært, var finanspolitisk rådgiver Stig Ove Ølmheim i Arbeiderpartiet. Han bodde sammen med Aune i en periode i Oslo.

«Det er et ufattelig sjokk at du har gått bort i en trist båtulykke. Du og jeg i vårt vesle kollektiv i Urtegata. Her bodde vi sammen når du var i Oslo, og vi delte det meste», skriver han.

«Dørene mellom soverommene stod åpne, og vi lå og pratet til sistemann sovnet», skriver han videre.

Hjemme har han et bilde av de to, som er tatt under ungdoms-OL på Lillehammer i 2016.

«På baksiden står det «barnas ordfører». Du vil alltid være barnas ordfører på en sårt savnet venn», skriver han.

Til TV 2 forteller Ølmheim at Aune ofte var hjemme i leiligheten sin, som hun kalte «hytta i Oslo».

– Hun var en fantastisk sprudlende person. Viljesterk og sosial, hun var et midtpunkt i vennegjengen, sier han.

Også Ølmheim var i bryllupet på Nesodden.

– Eivind Olav og Ingrid strålte av kjærlighet. Vi koste oss i leiligheten og hadde en fin helg sammen i det lille kollektivet vårt. Vi skulle hatt så mange flere slike stunder, sier han.