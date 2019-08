Han er en ekte entertainer. Han har en mildt sagt karakteristisk latter, et utrolig godt og smittende humør – og han er like kjapp i både hue og kjeften. Det er programleder, foredragsholder, andaktsmann og moromann, Jan Erik Larssen, vi snakker om.

En liten, skallet og tvers igjennom hyggelig fyr bosatt i Lier, som har oppfylt en haug motoriserte drømmer – både til vanns, på land og i lufta!

Men det er også en mann som har erfart at popularitet har sin pris. For noen år siden traff han veggen. Det ble en tankevekker. Etter det senket han tempoet en liten smule. Men den velkjente latteren og det brede smilet sitter like løst i dag som tidligere.

Nå tar vi en sommer-prat med selveste Broom-generalen:

– Hva gjorde du i sommer?

– Første del av sommeren var kona mi, Anne Cathrine, og jeg ledere og hoved-veiledere på Krik-samling med 1.200 konfirmanter fra hele Norge. Vi bodde i retro-campingvona vår "Rulle". Jeg elsker retro-camping.

Deretter var det håndball-cup i Gøteborg. Det har blitt en tradisjon. Sønnen vår Oscar spiller – og vi har vært der i mange år.

Etter det har vi vært på hytta vår, "Snippen" i Skien, tre uker i strekk. Det er lenge for meg som er rastløs, men takket være Julle – styrhusbåten vi har der, gikk det helt greit. Jeg har jobbet masse på båten og vi har kost oss med båtturer, familie og bading.

Jan Eriks nyinnkjøpte Honda CR-V, med dieselmaskin og retro-campingvogna "Rulle" i aluminium bak.

– Hva er best: Bilferie eller flyreise?

– Bilferie. Uten tvil! Jeg er veldig glad i å kjøre bil og ender gjerne opp med å bruke Bobla mi fra 60-tallet. Jeg elsker norske små-veier og det å kommet tett på naturen og å oppdage nye steder.

– Det er fint med motorvei, når man skal fort fram, men jeg liker småveier best.

– Jeg liker ikke stresset med flyreiser. Du er låst til faste tider og i sikkerhetskontrollen blir man behandlet som en potensiell terrorist. Bilen gir en helt annen frihet og fleksibilitet.

– Hvem tar du med deg på den perfekte bilturen?

– Veldig enkelt. Kona, Anne Cathrine. Helt siden vi ble kjærester og var på ferietur med svigerfars Isuzu pickup, har vi alltid likt å være på biltur sammen. Vi fryder oss fortsatt på bilturer. Men jeg skulle gjerne hatt med meg noen biltreff i løpet av sommeren også. Det rekker jeg aldri. Det er litt dumt.

– Akkurat nå har vi huset fullt av ungdommer – så vi sover i campingvogna, selv om vi er hjemme. Da er vi nesten på biltur, selv om vi er hjemme. Hihihi...

"Julle" er en klassisk styrhus-båt som Jan Erik og Anne Cathrine koser seg med på hytta i Skien.

– Hva irriterer deg mest i trafikken?

– Jeg blir ikke så lett irritert. Jeg kunne jo svart 20 år gamle bobiler som sinker trafikken, men det hadde ikke vært sant. Da blir jeg ofte liggende bak og se på de. De er jo ofte rare, med spesielle fargekombinasjoner. Og jeg tenker og fantaserer om hva akkurat den bobilen kan ha "opplevd" på sine turer.

– Men det er en ting jeg ikke skjønner. Det er båtfolk som stresser på sjøen. For meg er det å være underveis målet. Kjøre smale sund, stoppe og bade, se på hytter og vakkert kystlandskap – ikke det å stresse fra A til B i 48 knop, så alle må klamre seg fast og kaffeserviset går veggimellom i bølgene. Det er ikke ferie for meg, og jeg ser ikke sjarmen.

Folk må ta det mer med ro. Stresse mindre og ikke la seg irritere.

– Synes du elbilene har for mange fordeler i Norge?

Jan Erik Larssen har funnet på mange sprell opp gjennom årene.

– Ja, alt for mange. Men jeg er også forundret over elbilkjøpere. Folk som aldri har hatt bil til mer enn 300.000 kroner, kommer plutselig og skryter over at de har gjort et kupp på en demo-kjørt elbil til 800.000. For så å stå i kø for å lade. En lading som tar 40 minutter om lade-stolpen virker... Jeg skjønner meg ikke helt på det.

– ...og hva med dieselbilene: Får de ufortjent mye pepper?

– Ja. I praksis er det ikke så mye forskjell på en diesel- og en bensinbil. Det er kun små forskjeller. Ofte er det gunstigere med diesel enn bensin, også.

– Mange lar seg styre for mye av media og leser bare overskriftene. De glemmer nesten å tenke selv. Jeg synes media har for mye negativ vinkling og at diskusjonen blir unyansert.

– Selv lette jeg for å finne en bil med dieselmotor og manuell girkasse. Med Euro 6-motor er den så rein at den kan ikke ta livet av meg om jeg putter en slange fra eksosrøret inn i kupeen. Når dieseltanken er tom gått tom, hadde jeg ikke vært død – jeg hadde bare vært litt løs i magen. Hihihi...

– Hva synes du om bompengemotstanden i Norge?

– Det er for mange og for dyre bommer. Og det er for mye mas om å miljø og at lille Norge skal redde verden. Vi er en fjert i verdensrommet i den store globale sammenhengen.

Jan Erik Larssen Navn og alder: Jan Erik Larssen, 48 år ung! Jobber med: Programleder og foredagsholder. Driver for meg selv og er både disponent og visergutt. Første bil: Suzuki SJ 413 Cab, med masse utstyr. Kul bil! Hva kjører du nå: Gammel VW Boble, gammel Mini Cooper, Ny Honda Jazz og en ny Honda CR-V Hva hører du på i bilen: NRK P2 på radio, diverse spillelister. Honda har fortsatt CD-spiller, så nå har jeg hentet fram masse gamle CD-er som jeg hører på. Det er koselig. Drømmebil: Tja... Jeg kunne nok kjøpt en Lexus LS 500h kanske. Diskret luksus som ikke flasher.

– Jeg mener ikke at vi skal forurense mer enn vi gjør. Men la oss senke skuldrene litt – og ikke ha fly-skam, bil-skam – og alle andre skammer og dårlige samvittigheter vi bærer rundt på.

– Klart vi skal bidra med vårt. Men Kina, India, USA og noen av de andre store – det er de som kan gjøre den avgjørende forskjellen. Ikke lille Norge, alene.

– Hva tror du vil skje med bilene de neste ti årene?

– Jeg tror det blir annerledes og større forskjeller mellom by og land. I byene vil det bli mer kollektivt, kanskje selvkjørende. Vi vil se mer bildeling og at de urbane i enda mindre grad enn i dag eier bil.

I distriktene tror jeg ikke det skjer så mye. Der må man fortsatt ha bil med tilhengerfeste og firehjulstrekk. Sikkert med en blanding av diesel-, bensin- og elbiler, tror jeg.

Det vil være billigere for myndighetene enn å bygge ut et fullverdig kollektivnett i grisgrendte strøk. Hele bygde-Norge er bygd opp på bilisme. Det får man ikke gjort noe med på 10 år.