Haugesund imponerte i Østerrike da de tok seg videre til tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen. Eliteserie-klubben vant 3-2 sammenlagt mot Sturm Graz.

Dermed er det duket for et historisk møte når storklubben PSV Eindhoven gjester Haugesund Stadion. For den norske klubben har aldri kommet så langt i kvalifiseringen til Europaligaen før.

– Dette blir tidenes største møte for Haugesund, som aldri har kommet så langt før. Det er historisk, sier Haugesund-trener, Jostein Grindhaug, til TV 2.

– Det er en helt ny erfaring for oss, og vi bryter barrièren. Det er tredje gang vi er ute i Europa og spiller, men vi har aldri kommet oss videre fra andre runde før.

Og den historiske rekorden kan også bety en del penger i kassen for Haugesund.

– Dette kan bli et bra økonomisk bilde for oss. Forhåpentligvis fører det til full stadion, i tillegg til at vi tjener på TV-rettigheter og den typen ting. Vi får også en god slant fra UEFA på noen millioner, men jeg vet ikke nøyaktig hvor mye det er snakk om enda, sier daglig leder i FKH, Eirik Opedal.

– Til lengre vi kommer, jo mer penger får vi. Alle gode resultater er med på å bygge klubben over tid, som er viktig for oss.

Trener Grindhaug vektlegger heller erfaringen klubben får.

– Vi fokuserer ikke så mye på pengene, men heller erfaringen og ikke minst den store opplevelsen Haugesund-supporterne får. Men det er jo klart vi trenger hver krone til klubbkassen, sier Grindhaug.

– Kampen blir knalltøff

Grindhaug mener bragden mot storklubben ikke var helt forventet.

– Om vi ikke hadde forventet det, så hadde vi i alle fall troen. Vi hadde et godt utgangspunkt før kampen. Vi trengte ett mål, og jaget det hele veien. Det var realistisk at vi skulle klare det, og det gjorde vi.

Haugesund får besøk av storklubben torsdag.

– Det er helt fantastisk å få et så stort lag som PSV til vår hjemmebane. Jeg har ikke tenkt så mye på det fotballmessig enda, men det kommer helt klart til å bli en tøff kamp. Uansett hva som skjer så får vi en god opplevelse og ny erfaring.

Selv om gjestene kan kalles forhåndsfavoritter, har vertene fortsatt troen på at alt kan skje.

– Selvfølgelig må vi ha troen, for ellers er det dødfødt. Vi vil gjøre en god jobb på hjemmebane, så får det gå som det går.

Spillerne får derimot ikke lang tid til å slappe av, for allerede søndag er det duket for enda en viktig kamp. Da er de tilbake i Eliteserien, hvor de møter Stabæk.

– Akkurat nå er det en sliten gjeng som sitter på flyplassen. Det var en helt fantastisk opplevelse i går, og vi har fått sugd litt på karamellen. Nå skal vi lade opp til en ny viktig kamp på søndag, så her går det slag i slag, sier Grindhaug før avreisen hjem igjen til Norge.