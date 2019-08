Mye gikk galt for José Mourinho på slutten av hans karriere som manager for Manchester United.

Resultatene uteble, avstanden til topp fire ble stor og portugiseren kom på kant med flere spillere, blant annet Paul Pogba.

Etter et 1-3-tap for Liverpool på Anfield fikk den meritterte manageren sparken.

Inn kom Ole Gunnar Solskjær og tok over roret.

Nå forteller Mourinho i et eksklusivt intervju med Sky Sports at tiden på Old Trafford var alt annet en fryd og gammen.

– Jeg kan bare si at tiden i Manchester United ikke var enkel. Jeg følte alltid at å vinne Europaligaen var fantastisk, men måten folk så på det, virket det ikke sånn, sier José Mourinho til Sky Sports.

– Fikk ikke den anerkjennelsen jeg fortjente

José Mourinho hadde en god start som Manchester United-manager og vant tre trofé i sin første sesong for klubben. Community Shield, Europaligaen og Ligacupen. I Premier League gikk det ikke like bra og de røde djevlene endte på sjetteplass.

Til tross for en god start, mener 56-åringen at hans største bragd på Old Trafford kom i hans andre sesong.

– Å komme på andreplass var en enda større prestasjon, så jeg følte litt sånn: «Wow, jeg jobber bra, jeg gir alt og jeg får ikke den anerkjennelsen jeg mener jeg fortjener», forteller Mourinho om perioden som United-manager.

Selv om Manchester United kom på andreplass var det likevel et hav opp til Manchester City som vant Premier League i 17/18-sesongen. Byrivalene vant ligaen med 19 poengs margin det året.

Er klar for en ny oppgave

José Mourinho ble sett på som problemet da de gikk dårlig i sesongen etter og fikk som sagt sparken i desember 2018. Siden den gang har ikke portugiseren hatt en managerjobb.

Nå hinter manageren, som har vunnet 25 store troféer i fire forskjellige land, at han er på vei tilbake i arbeid.

– Jeg savner fotball og jeg har gnisten, sier Mourinho og forteller om en helt annen glød enn de vi så på slutten av United-tiden.

– Det eneste jeg kan love er at i min neste klubb, mitt neste prosjekt, kommer jeg til å være så glad når jeg går inn til pressekonferansen. Jeg kommer til å ha et stort smil, det kan jeg love, forteller portugiseren.

Forklarer kallenavnet «The Special One»

Femten år etter hans første pressekonferanse med Chelsea har Mourinho fortsatt kallenavnet «The Special One».

– Når jeg ga min første pressekonferanse ble jeg spurt om jeg var klar for Premier League. Jeg tenkte: «Hva? Jeg har nettopp vunnet Champions League og du tenker jeg ikke er noe?», sier 56-åringen og fortsetter:

– Så jeg ble litt sint og sa at jeg ikke er hvem som helst, jeg er: «A Special One». Og bang, så har det følgt meg siden. Ingen problem, forteller Mourinho.