Iført dress ankom Rakim Mayers, bedre kjent som Asap Rocky, tingrettens sikkerhetssal i Stockholm fredag morgen.

De tidligere dagene har han vært iført grønn joggebukse og genser.

Fredag skal vitnene som er innkalt i saken vitne. Først ut var en ung kvinne som ikke ønsket å forklare seg i selve rettsalen, fordi hun var urolig og redd for dette. Istedet fikk hun vitne via videolink.

– Jeg er nervøs, sa hun først.

Stor oppmerksomhet

Saken har fått massiv internasjonal oppmerksomhet, og det sitter over 100 journalister i salen. Donald Trump har ringt den svenske statsministeren for å få artisten ut av varetekt, og flere hundre tusen har skrevet under på en underskriftskampanje for Asap Rocky.

Det er to vitner fredag som har fått innvilget å få vitne via videolink. Begge er unge kvinner.

– Vi så ham ute på gaten denne kvelden, og bestemte oss for å ta en selfie med ham, så vi gikk bort til dem, sa hun i retten.

Hun og vennene gikk mot Asap Rocky og hans folk, som da fortalte at de ble forfulgt av en mann. Dette var den 19 år gamle afghaneren som nå er fornærmet i voldssaken.

– Vi sa at de bare måtte ringe politiet, sier hun, og forteller at 19-åringen allerede hadde vært innpåsliten mot flere andre på stedet.

Glassflaske

Rapperen og hans folk hevder de handlet i selvforsvar – at situasjonen med 19-åringen ble så truende at de måtte gripe inn.

Et annet sentralt tema er hvorvidt det ble brukt en glassflaske i selve voldshandlingen eller ikke. Den unge kvinnen er en av aktors mest sentrale vitner når det kommer til dette temaet.

– Jeg så at en av hans menn hadde glass i hendene. Så la de ham i bakken. Jeg var redd, sa kvinnen i retten.

Hun kan ikke si noe om hvorvidt glasset ble brukt mot 19-åringen eller ikke. Dette har hun derimot fortalt i avhør, men hun nektet for dette i retten fredag.

– Nei, det stemmer ikke, svarte hun på spørsmål fra aktor.

Hun forteller videre at de ringte ambulansen og at politiet etterhvert kom til stedet.

– Asap Rocky og hans folk forsvant og kom ikke tilbake, sier hun.

Så ikke at flasken knuste

Også en annen ung kvinne var til stede da slagsmålet fant sted. Hun kunne heller ikke si noe om hvorvidt det ble brukt en flaske mot 19-åringen.



– Jeg så knust glass på bakken, men så ikke hvordan det knuste, sier hun.



Senere fredag skal Asap Rockys livvakt forklare seg. Retten skal også ta stilling til hvorvidt de er klare med dommen allerede fredag, eller om de trenger mer tid. Dette betyr at dommen kan være klar allerede fredag.