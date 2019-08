Torsdag ble den britiske småbyen Whaley Bridge evakuert i frykt for at en demning i nærheten skal bryte sammen og oversvømme området.

Politiet i Derbyshire sa torsdag at innbyggerne er i «betydelig livsfare» og må forlate sine hjem. En skole brukes som evakueringssenter.

Den lille byen har 6.500 innbyggere og ligger 280 kilometer nordvest for London.

Over 1000 personer er fredag morgen evakuert fra områder som er i umiddelbar fare dersom demningen kollapser.

– De fleste har klart å finne losji hos familie og venner. Rundt 40 personer har blitt plassert på et lokalt hotell og vil bli tatt hånd om i dag, sier politiinspektør Kem Mehmet i en uttalelse fredag.

ØDELEGGELSER: Dette bildet, tatt torsdag, viser skadene på demningen. Foto: Phil Noble/Reuters

Kraftig regn

Det er etter dager med kraftig regn at en av demningsveggene i Toddbrook Reservoir fått skader. Magasinet ble bygget på 1800-tallet.

I løpet av natten har nødetatene vært på stedet sammen med ingeniører og myndighetene, for å utbedre forholdene ved demningen.

I tillegg har et Chinook-helikopteret fra det britiske luftforsvaret bidratt i arbeidet, ved å flytte over 50 tonn med pukk til demningsveggen for å forsterke den.

I tillegg er 16 vannpumper fra brannstasjoner over hele landet, installert for å redusere vannstanden i magasinet.

– Vanskelig situasjon

Utover fredagen vil arbeidet med å sikre demningsveggen ytterligere, fortsette.

Det er usikkert hvor lenge operasjonen vil pågå.

Politiet ber folk instendig om å følge nødetatenes beskjed dersom de blir bedt om å forlate området.

– Vi forstår at det å bli bedt om å forlate hjemmet sitt er ekstremt vanskelig og en vond situasjon å befinne seg i, men dette er ikke en enkel beslutning og det er publikums sikkerhet som er vår prioritet, sier politiinspektør Mehmet.