Realitykjendisen fra det amerikanske programmet «Bachelor in Paradise» Jade Roper Tolbert hadde en dramatisk fødsel.

På mandag ventet hun og ektemannen Tanner Tolbert sitt barn, men fødselen gikk såpass fort at hun ikke rakk frem til sykehuset, skriver People som har snakket med realitystjernene.

Hun fødte på gulvet i klesskapet på soverommet.

Surrealistisk

De nybakte småbarnsforeldrene har vært gift i tre år og har allerede en liten jente på to år, som også kom ut litt for tidlig.

Tolbert har lagt ut et bilde på Instagram som dekker dramatikken hun måtte kjempe seg igjennom.

«Jeg bearbeider fortsatt sjokket av det hele, ettersom det ikke var slik jeg hadde planlagt i det hele tatt (...) Vannet gikk og 75 minutter senere fødte jeg en liten frisk gutt», skriver hun i innlegget på onsdag.

ENDELIG PÅ SYKEHUSET: Familien på fire kom seg etterhvert til sykehuset, selv om det var litt i det seneste laget for den lille gutten. Foto: Jade Roper Tolbert / Instagram

– Vi er ikke sjokk fordi han kom tidlig, men vi er i sjokk over at han kom så fort, sier ektemannen til People.

Ekteparet hadde planlagt det hele ned til hver minste detalj. De skulle ringe jordmoren, finne baby-bagen og Jade skulle få tatt et raskt bad for å roe nervene i kroppen. Men babyen hadde andre planer, forteller de til nettstedet.

«Det var et av de skumleste øyeblikkene i livet mitt, jeg følte at jeg ikke hadde noe kontroll (...)», skriver hun i Instagram innlegget, som har fått over 17.000 kommentarer på bildetjenesten.

I innlegget takker hun ektemannen, svigermoren, sin egen mor og helsepersonellet som hjalp henne gjennom den dramatiske fødselen.

Kjærlighet i paradis

Reality-paret møtte hverandre under innspillingen av den amerikanske spinn-off serien «The Bachelorette» og «The Bachelor», hvor tidligere deltagere i programmet kan prøve lykken en gang til - under andre omstendigheter.

På lik linje med programmet Love Island er «Bachelor in Paradise» på en tropisk øy fylt opp med vakre single menn og kvinner som søker kjærligheten.