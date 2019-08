– Noen skriver navnet sitt, andre skriver en lenger hilsen. Det viktige er at folk har en plass der de kan gi uttrykk for de følelsene som de kjenner på, sier varaordfører Sveian (Sp) til TV 2 fredag morgen.

Klokken 9.00 ble det lagt ned kondolanseprotokoller på rådhuset i Malvik.

Etterpå ble det holdt ett minutts stillhet, før protokollene ble åpnet for signering. De blir liggende til begravelsen over helgen.

– Det er mange som føler på en tomhet og et sjokk. Folk har ting på hjertet som de ønsker å få formidlet, og da er det veldig fint at vi legger ut protokoller, så folk kan skrive sin siste hilsen til Ingrid, sier Sveian.

– Lykkelig til det siste

Kommunens ordfører siden 2015, Ingrid Aune (33) ble bekreftet omkommet torsdag ettermiddag. Også hennes kjæreste Eivind Olav Evensen (43) døde da båten deres gikk på et skjær.

– Dette er en situasjon jeg ikke tror det går an å forberede seg på. Vi fikk indikasjoner på at hun var involvert i en ulykke, så fikk vi beskjeden om at det hadde fått det mest tragiske utfallet. Det utløser mange praktiske utfordringer, men først og fremst enorm sorg, sier varaordføreren.

POPULÆR: Ingrid Aune (33) var en svært godt likt Arbeiderparti-ordfører. Foto: Arbeiderpartiet

Aune og Kjelbotn Evensen var begge godt kjent i sine respektive kommuner. Evensen som kommunepsykolog i Namsos, og Aune som ordfører i Malvik kommune og politiker for Arbeiderpartiet.

En av de mange som sørger, er tidligere AUF-leder Eskil Pedersen. Han kjenner blant annet Aune fra da hun var aktiv i AUF, hvor hun blant annet var internasjonal leder i Sør-Trøndelag og sentralt.

– Det er en slags trøst i dag å huske på at Ingrid var lykkelig helt til det siste. Hun og Eivind Olav var forelsket og hadde det veldig fint sammen. Det var helt tydelig for Ingrids mange venner, sier Pedersen til Dagbladet.

– Stort politisk talent

Ingrid Aune har vært ordfører for Arbeiderpartiet i Malvik kommune i Trøndelag siden 2015, da hun ble kommunens yngste ordfører noensinne. Hun ble også kommunen første kvinnelige ordfører.

Aunes bortgang har ført til dyp sorg i Arbeiderpartiet. Mange beskriver Aune som engasjert, varm og glad i mennesker. Hennes bortgang blir av mange beskrevet som ufattelig trist, og i Trøndelag har fylkeslaget besluttet å tone ned valgkampen til over helgen.

Tross sin unge alder har hun gjort seg bemerket i politikken. Hun har tidligere vært politisk rådgiver for Ap-politiker Espen Barth Eide da han var statsråd i Forsvarsdepartementet og fulgte senere Barth Eide over i Utenriksdepartementet.