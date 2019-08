Farmen kjendis-Stina på sykehus etter blind vold

Bloggeren ble utsatt for voldshendelsen rundt klokken 14 torsdag ettermiddag, på Skjellvika i Sandefjord.

I en SMS til TV 2 forteller 26-åringen at hun har pådratt seg en hjernerystelse.

– Nakken min er ekstremt vond og jeg føler meg forslått, skriver hun videre.

På bloggen skriver hun at den eldre mannen slo til henne i haken fordi hunden hennes bjeffet på ham.

«Plutselig begynner mannen å rope og skrike på meg: “Hva faen er det du holder på meg? Ha kontroll på bikkja de! Jeg har mye erfaring med hunder og sånn kan du ikke holde på!! Du kan ikke ha bikkje når du holder på sånn!!”»

NY HVERDAG: Til vanlig blogger Stina Bakken om sminke og mote, men på Farmen kjendis-gården ble hverdagen litt annerledes. Foto: Alex Iversen/TV 2

Bloggeren skriver at hun ble redd.

«Jeg sa rolig tilbake: “Nå får du gå videre din gretne gamle gubbe”. Før jeg visste ordet av det slo han meg rett i kjeven med all sin kraft. Det suste i ørene mine og jeg så stjerner. Så fort jeg kom til meg selv hoppet jeg opp og ropte: “Hva faen er det du holder på med???” Da svarte han: “Sånn går det når du ikke har kontroll på bikkja de”.»

TV-kjendis

Bakken er kjent for å ha en av Norges største blogger.

TV-seere kjenner henne fra TV 2 Sumo-serien Bloggerne, hvor hun deler både opp- og nedturer om livet som influencer.

SKJØNNHET: Bakken har tidligere jobbet som modell og deltatt i Miss Norge. Foto: Eivind Senneset/TV 2

Hun er også et av ansiktene som dukker opp i 2020-sesongen av Farmen kjendis.

Støttende kjæreste

Det var Bakkens forlovede, sanger og YouTube-stjerne Per Fredrik «PelleK» Åsly, som først delte nyheten på hans offentlige Snapchat-konto.

Han oppfordrer alle som var i nærheten om å tipse politiet.

– En gammel mann på stranda slo henne, og politiet leter etter ham. Mange vitner. Jeg var hjemme og jobbet, men kjørte rett opp til henne med en gang, skriver samboeren.

KJENT PAR: Man ble godt kjent med kjendisparet i TV 2-serien Bloggerne, hvor kontrastene mellom en rockers liv og en rosablogger ofte fikk publikum til å dra på smilebåndet. Foto: Espen Solli/TV 2

PelleK antar at mannen som slo var rundt 65 år, og forteller at han sist ble sett på parkeringsplassen ved Skjellvika kvart over to.

Rockekjæresten, som for øvrig har over 3,3 millioner internasjonale abonnementer på YouTube, postet en Snapchat-oppdatering i går kveld og fortalte at de fikk komme hjem fra sykehuset.

Politiet bekrefter hendelsen

Tommy Hiorth-Lillefjære jobber som kommunikasjonsrådgiver i Sør-Øst politidistrikt. Han bekrefter at politiet er på saken.

– Patruljen søkte etter gjerningspersonen i området uten hell, og politiet har opprettet sak på forholdet, sier han til TV 2.

Bakken er opprinnelig fra Drammen, men har de siste årene bodd i Sandefjord.