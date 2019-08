Fotballryktene: – Vil ha nærmere én milliard for Maguire

968 millioner kroner. Det er det Leicester vil ha for landslagsstopper Harry Maguire, ifølge Telegraph. Manchester United har ikke lyst å betale mer enn 860 millioner kroner, fordi de vil bruke mer penger før overgangsvinduet stenger, skriver Independent.

Et lite hint om at noen ting kan skje er at Maguire er utelatt fra troppen til Leicester i treningskampen mot Atalanta. Fredagens kamp er revenes siste test før Premier League starter. Ifølge BBC er Maguire desperat etter å signere for de røde djevlene.

Men det er ikke bare Harry Maguire United sliter med hente til Old Trafford. Klubben sliter med å komme til enighet med Paulo Dybala, melder Independent. Romelu Lukaku skal etter rapportene være enige med Juventus, og alt står og faller på argentineren som nå kan velte hele byttehandelen.

Manchester City har avslått et bud på 774 millioner kroner fra Bayern München på Leroy Sané, ifølge Metro. De lyseblå fra Manchester vil han nærmere 1,5 milliarder kroner for tyskeren, om han ikke signerer ny kontrakt. Den kontrakten Sané har nå går ut sommeren 2021.

De regjerende seriemesterne i England er heller ikke ferdighandlet. Telegraph skriver at Manchester City har gjenopptatt samtalene med Juventus om høyreback Joao Cancelo.

Everton er nær med å skaffe seg Juventus-talentet Moise Kean. 90min melder at Manchester United skal ha takket nei til å hente 19-åringen.

Tottenham utforsker mulighetene til å kapre Bruno Fernandes foran øynene til Manchester United. Sporting Lisboa-spilleren har vært hyppig koblet til Old Trafford, men nå vil Premier League-rivalen se på om de kan signere portugiseren. Grunnen er at de ser etter et alternativ til Real Betis' Giovani Lo Celso, det skriver Evening Standard.

Spanske SevillaABC melder at La Liga-klubben har avslått flere bud fra Tottenham på Lo Celso.