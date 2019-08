I juli ble det registrert 9.178 nye personbiler, 433 færre (- 4,5 prosent) enn i juli 2018. Nullutslippsbilene hadde en markedsandel på 38 prosent.

Det ville vært en skyhøy andel i alle andre land. Men i annerledes-landet Norge, er det annerledes. Her er det nemlig en betydelig nedgang fra tidligere i år.

I første halvår 2019 var elbilandelen på 45 prosent, med mars som beste måned med 58 prosent elbilandel.

Juli-tallene viser altså en klar nedgang.

Tallene får Norsk Elbilforening til å rope et varsko. De ønsker å få politikerne på banen.

– Bekymrer meg

– Nedgangen bekymrer meg. Det har vært mye snakk om å avvikle elbilfordelene den siste tiden. Vi frykter det har bidratt til å gjøre folk usikre. Vi har ikke tid til det – det haster med å kutte klimautslippene. Skal klimagassutslippene gå ned og Norge innfri sine klimaforpliktelser, må folk velge elbil, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

Norsk elbilforening mener de politiske partiene i valgkampen bør utfordres på hvordan de kan styrke satsingen på overgang fra bensin- og dieselbil til elbil.

Velger det som er lønnsomt

– Valgkampen bør handle om hvordan politikerne kan legge til rette for at folk kan ta smarte valg som kutter farlige klimagassutslipp, for eksempel gjennom å bytte til elbil. Folk velger det som er lønnsomt. Når de blir usikre på om det lønner seg å velge elbil, faller salget. Det er enkel matematikk, sier Christina Bu i Norsk elbilforening.

I år har det blitt innført bomavgifter også på elbiler mange steder, og flere av fordelene med å ha elbil er i ferd med å endres.

– Ikke så opptatt av miljøet

Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen, er delvis enig med Bu.

– Vi ser vel starten på det mange har sagt lenge: Nemlig at folk flest ikke velger elbil fordi de er så opptatt av miljøet, men snarere fordi det er gunstig økonomisk. I starten var det gratis ferge, gratis lading en del steder, gratis parkering på kommunale parkeringsplasser, ingen bomavgifter og fri tilgang til kollektivfeltet – i tillegg til null avgifter. Det kunne naturligvis ikke fortsette i det uendelige. Og nå som det strammes inn, blir det dermed mindre gunstig å eie elbil. Men det har jo også vært forutsetningen hele tiden, sier Møller Johnsen.

Tror salget vil ta seg opp igjen

Likevel tror ikke Broom-Vegard at elbilsalget vil stige igjen raskt.

– Dette blir en midlertidig nedtur, og har selvsagt også med naturlige svingninger å gjøre. Nå har elbilsalget fått så god fart, og det begynner å bli såpass mange biler å velge mellom, at salget vil fortsette å øke framover. De fleste er også ferdige med fasen der man var bekymret for rekkevidde og den nye teknologien.

– Hvis vi bare kan få på plass tilstrekkelig infrastruktur med ladestasjoner, tror jeg mye er gjort. Men det er til gjengjeld en stor utfordring, med den takten elbilsalget.

Også i fjor var det svingninger i markedet

Svært lav bensinandel

Det er ikke bare elbiler som har nedgang i juli. Det samme har nemlig både bensin- og dieseldrevne biler.

18,8 prosent av alle nyregistrerte personbiler hadde bare dieselmotor, mens denne andelen i juli fjor 21,2 prosent.

Kun 18,3 prosent av de nye personbilene registrert i juli hadde bare dieselmotor, mens bensinandelen i 2018 var 27 prosent.

En annen trend er at stadig flere velger firehjulsdrift. Andelen er nå oppe i 42,6 prosent, mens den i fjor var 36,6 prosent.

