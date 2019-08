Det var mye folk i kiosken, og politiet fikk svært mange meldinger om hendelsen.

Først trodde politiet det dreide seg om en slåsskamp, men på et tidspunkt løp en mann ut av kiosken med kassaapparatet.

– Utenfor tar han seg inn i bilen til en politipatrulje, mot deres vilje, og barrikaderer seg der, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand.

Hekkelstrand forteller at situasjonen var dramatisk for patruljen og at mannen var svært utagerende. Til slutt fikk politiet likevel kontroll på mannen.

– Vi har en håndfull patruljer og mye publikum på stedet. Vedkommende er ikke samarbeidsvillig, sier Hekkelstrand klokken 21.20.

Politiet var da i ferd med å snakke med vitner for å finne ut om flere personer var involvert i ranet.

Det er ikke kommet informasjon om at mannen gikk til angrep på polititjenestefolkene på stedet.

Den mistenkte mannen ble torsdag kveld undersøkt av helse sammen med politiet. Han ble blant annet bitt av en politihund da han forsøkte å ta hundepatruljens bil, skriver operajonsleder Hekkelstrand på Twitter.