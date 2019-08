Bygda i sorg

– For noen uker siden gikk vi en lang tur i fint sommer hvor vi snakket om alt fra Trump og polarisering til jordvern i Trøndelag. Det som slo meg igjen, var at hun hadde samme engasjement for de små hverdagslige spørsmålene, som de store. Hun var et tvers gjennom samfunnsengasjert menneske, sier

Arbeiderpartiet i sorg

Jonas Gahr Støre sier Arbeiderpartiet er i dyp sorg.

– Det er med veldig stor sorg vi i Arbeiderpartiet har mottatt budskapet om at vi har mistet vår kjære partikamerat og et varmt medmenneske, Ingrid Aune. Hun og kjæresten omkom i denne båtulykken i natt. Vi er veldig berørt, sier Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre til TV 2.

På Facebook beskriver Ap-lederen Aune som et forbilde for lokalpolitikere i Arbeiderpartiet over hele landet.

– Hun var både ung og erfaren og stilte til gjenvalg som ordfører i Malvik kommune i Trøndelag. Hennes iherdige innsats for å sikre hele og faste stillinger er blitt til et forbilde for lokalpolitikere i Arbeiderpartiet over hele landet. Ingrid hadde stor kunnskap om internasjonale spørsmål, og hun var levende opptatt av kampen for nedrustning og internasjonal solidaritet, skriver Støre på Facebook.