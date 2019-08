Haugesund med bragd i Europa – nå venter storlag i neste runde

Sturm Graz-Haugesund 2-1 (2-3 sammenlagt)

Se kanonscoringen som sendte Haugesund videre til neste runde i Sportsnyhetene øverst.

Haugesund er klar for tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen etter nok en imponerende forestilling i Europa.

Aldri før har klubben kommet så langt i Europa.

Sånn gjør vi det i Haugesund. Vinner. Avanserer. Og feirer. pic.twitter.com/2guqFS6H82 — FK Haugesund (@FKHaugesund) August 1, 2019

Haugesund hadde to mål å gå på mot Sturm Graz, men det ble som ventet et tøft returoppgjør i Østerrike.

Etter et kvarter havnet de under. Et innlegg fra en Sturm Graz-spiller gikk rett i pannebrasken på gjestenes Niklas Sandberg og i eget nett bak en utspilt målvakt Helge Sandvik.

Og kun to minutter etter pause smalt det igjen fra østerrikerne. Vertene rullet opp på kanten og inne foran mål ventet Ivan Ljubic som banket inn 2-0.

Da var Haugesund på defensiven, men så dukket helten fra hjemmemøtet opp.

Kevin Martin Krygård (19) banket inn reduseringen tjue minutter før slutt, og dermed var Haugesund igjen i førersetet.

Nå måtte Sturm Graz ha to mål. Det maktet de aldri.

Haugesund vant 3-2 sammenlagt og nå venter storlaget PSV Eindhoven i tredje kvalifiseringsrunde.

– Fantastisk moro for norsk fotball

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er mektig imponert over de norske lagenes innsats.

– At RBK, Molde og Haugesund går videre er fantastisk moro for norsk fotball. At RBK og Molde skulle gå videre var som forventet, men at Haugesund skulle klare det var det få som hadde trodd. De har flere av sine viktgiste spillere utilgjengelige, og på papirer stiller de et svekket lag. Krygård er jo eksempelvis en spiller de færreste hadde hørt om på forhånd, og så scorer han to ganger mot Sturm Graz!

– Han har ikke startet én Eliteserie-kamp og så sender han Haugesund videre i Europaliga-kvaliken. Fantastisk!

Mathisen tror Haugesund skal få det tøft mot PSV – uten at haugalendingene vil deppe av den grunn.

– Det kommer uansett til å bli to kamper som Haugesund kommer til å huske i lang tid, for her møter de et meget godt fotballag. Vi husker alle hvor gode Ajax var i Champions League sist sesong, og PSV ga Ajax kamp om gullet i ligaen helt til siste slutt.

Gresk motstander for Molde i Europa

Aris blir Moldes motstander i den 3. runden i europaligakvalifiseringen. Grekerne gikk videre torsdag etter 1-0-seier borte mot AEL Limassol fra Kypros.