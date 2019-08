Sist det skjedde var i 2009, men i fjorårets sesong så det lenge lyst ut. Vålerenga vant grunnspillet allerede i nest-siste runde, men i sluttspillet sa det bom stopp mot naboene fra vest.

– Frisk-Asker hadde et veldig bra sluttspill, og det må vi bare ta av oss hatten for. Vi var ikke gode nok, men vi fikk ganske mye ut av det mannskapet vi hadde i fjor og så får vi håpe at vi får til det samme igjen, sier hovedtrener Roy Johansen.

– Hvordan skal dere klare å ta "bøtta" i år?

– Vi må vinne flere kamper. Vi jobber jo langsiktig, men vi har planer om å ta bøtta innen rimelig tid.

Satser på ungdommen

Det kommer ikke til å bli lettere den kommende sesongen. Motstanderne har nemlig rustet seg opp til kamp.

– Det er flere som melder seg på og det blir en jevn og tett Get-liga dette året. Stavanger ser sterke ut, Storhamar selvfølgelig og flere andre lag har forsterka så jeg tror det blir jevnere i år enn i fjor, sier den tidligere landslagstreneren.

Vålerenga har signert Magnus Brekke Henriksen fra Manglerud Star og svenske Linus Rotbakken fra Almtuna IS i Allsvenskan så langt i sommer. I tillegg har hele fire unggutter blitt flyttet opp i A-stallen fra U21-laget som vant NM i fjor.

– De signeringene vi har fått er vi veldig fornøyd med. Vi prøver å bygge så bra lag som mulig, men samtidig få opp flere yngre spillere, forteller Johansen.

– Vi har jo nesten det samme laget, så det blir en sterk gruppe. Det er ganske mange jevnt bra spillere så vi må finne kjemien og begynne å vinne masse matcher, legger den svenske kapteinen, Tobias Lindström til.

Strippestraffer

På den tradisjonsrike første istreningen til Vålerenga var ungdomshallen på Jordal full av forventningsfulle supportere. Etter en times økt var det nemlig klart for de populære strippestraffene.

– Jeg fikk en beskjed hjemmefra og det var å ikke bli naken, utbryter Daniel Sørvik i det han må ta av seg skøytene for å unngå å entre isen i bare messingen.

Det klarte han å unngå med scoring i sokkelessen, men så heldige var riktignok ikke alle. Filip Lalande som ble flyttet opp i A-stallen tidligere i sommer og nysigneringen Linus Rotbakken måtte vise litt mer til fansen enn de kanskje hadde tenkt.

– Det er litt flaut, men jeg får ikke gjort noe med det. Det er bare morsomt og folk ler, så det går greit, sier en lettere berørt Filip Lalande i garderoben etter den småpinlige opplevelsen.