I dag utklasset hun resten av feltet og satte samtidig ny løyperekord i Lysebotn Opp på rulleski. Førstkommende søndag tror jeg Therese Johaug tar NM-gullet på 10.000 meter. Det vil nok vekke oppsikt langt utenfor NM-arenaen på Hamar.

I fjor høst vant Didrik Tønseth et noe overraskende NM-gull i terrengløp på hjemmebane i Trondheim. Tønseth hadde i utgangspunktet mål om nok en NM-medalje på Hamar kommende helg, men etter at Tønseth falt på rulleski er det Therese Johaug som må ta ansvar for å skaffe en friidrettsmedalje til langrennslandslaget.

Riktignok stiller Astrid Uhrenholdt Jacobsen på 5.000 meter i NM på Hamar, på samme distanse som rekruttlandslagets Marte Mæhlum Johansen. Klarer førstnevnte å gjenta bragden fra NM i Tønsberg i 2013 kan det bli flere medaljer på langrennsjentene.

Sist en norsk langrennsløper tok NM-medalje på bane var det en annen (tidligere) lagvenninne av Johaug som leverte varene. I 2014 tok Kristin Størmer Steira gull på nettopp 10.000 meter. I likhet med Uhrenholdt Jacobsen har også Størmer Steira blitt belønnet med Egebergs Ærespris for sine prestasjoner i skiløypa og på tartanen. Etter søndagens NM-løp spår undertegnede at også Therese Johaug kan vente seg norsk idretts kanskje høyeste utmerkelse.

Verdens beste kvinnelige langrennsløper burde selvsagt fått stille til start også på 5.000 meter i NM. Der ble hun imidlertid stoppet av et krav som skal sikre høyt sportslig nivå i norgesmesterskapet. Dersom det finnes noen tvil om nivået til Therese Johaug er nok all tvil feid til side etter søndagens NM-løp.

Ifølge friidrettsekspert Anders Huun Monsen, som driver bloggen friidrett1.wordpress.com, er Therese Johaug gullfavoritt før søndagens 10.000 meter. Det er et tips det er vanskelig å være uenig i. De tøffeste konkurrentene blir nok Maria Sagnes Wågan, som har årsbeste i Norge med 33.48, og fjorårsvinner Pernille Eugenie Epland. I fjor ble NM-gullet vunnet på 34.04, mens Kristin Størmer Steira i sin tid kunne feire NM-tittelen etter å ha løpt på 33.40.

Etter å ha vært utestengt i 18 måneder gjorde Therese Johaug i fjor comeback med startnummer på brystet i det 10 kilometer lange Fornebuløpet. I stekende varme løp hun da inn til 33.36, som på det tidspunktet årsbeste i Norge. Søndag blir jeg ikke overrasket om hun løper inn til en tid på 32-tallet. Det vil i så fall være den beste vinnertiden på 10.000 meter i NM siden Gunhild Halle Haugen brøt 33-minuttersgrensa i både 1999 og 2000.

Det er det nok ikke bare komiteen i Egerbergs Ærespris som vil legge merke til. Det vil nok få konkurrenter langt utenfor Norges grense til å legge inn et ekstra drag eller to på intervalløktene fremover. For etter å ha slått flere av verdens beste skiløpere med fire-fem minutter i Lysebotn Opp i dag er det ingen tvil om at Therese Johaug er bedre enn noen gang!