Om bare én uke stenger overgangsvinduet for Premier League-klubbene.

Der de engelske klubbene før har kunnet kjøpe spillere til og med 31. august, lenge etter sesongstart, er deadline day for andre året på rad satt til sesongstart.

Fristen er ved midnatt torsdag, kvelden før Liverpool sparker igang serien mot Norwich.

Det betyr at enkelte klubber begynner å få dårlig tid hvis de ønsker å forsterke stallen, deriblant Ole Gunnar Solskjærs Manchester United.

Leicesters Harry Maguire, Bruno Fernandes fra Sporting CP og Paolo Dybala har alle vært sterkt koblet til United den siste tiden.

Solskjær legger heller ikke skjul på at han ønsker seg noen forsterkninger, men kristiansunderen er kritisk til den tidlige lukkingen av overgangsvinduet.



– Vi jobber med noen ting, men det er aldri lett. Jeg må si at klubben har vært veldig bra, men markedet er veldig vanskelig. Vi prøver å få på plass stallen vi ønsker før seriestart, sier Solskjær i et intervju med Sky Sports.



– Jeg mener at vi har trukket det korteste strået, for å være ærlig. For når vår serie starter så gjenstår det fremdeles tre uker, og klubber kan fortsatt sirkle rundt spillerne våre. Jeg synes ikke det er bra for oss.

Ed Woodward er mannen som styrer Manchester United, og har dermed også påkalt seg fansens vrede for manglende signeringer. Han er også den som har fått skylden for feilslåtte signeringer. Overfor TV 2 poengterer imidlertid Solskjær at ingen spillere vil bli hentet uten hans godkjennelse.

– Vi har en fin balanse der. Det kommer aldri spillere inn i Manchester United uten at manageren sier at det er en spiller han vil ha. Så du må bruke ganske god tid på å sjekke at spilleren er den rette og at personligheten er den rette.

– Maguire står over treningskamp

Og det er liten tvil om at både Manchester United-ledelsen og Solskjær for lengst har identifisert at Leicesters Harry Maguire har attributtene som kreves. Men enn så lenge har de ikke klart å bli enige med Leicester om en pris for 26-åringen.

Ifølge Telegraph ønsker Leicester om lag 900 millioner kroner for midtstopperen. Avisen skriver at United foreløpig kun har strukket seg til nærmere 750 millioner kroner.

Om det har skjedd noen utvikling vites ikke, men samme avis kan i hvert fall melde at Maguire ikke er en del av Leicester-troppen før fredagens treningskamp mot Atalanta på King Power Stadium. Den siste før sesongstart.