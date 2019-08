Audi har hatt stor suksess med sin elektriske SUV e-tron 55. Men det er en kostbar bil, som mange ikke har råd til.

Derfor er det spennende at man nå kommer på markedet med en ny- og billigere variant: e-tron 50 – med batteri på 71 kWt.

Dagens modell heter e-tron 55, og har til sammenligning et 95 kWt batteri.

Den nye modellen lanseres i Norge fjerde kvartal i år.

Prisen er ikke klar enda. I en pressemelding fra Audi Norge, opplyses det kun at de norske prisene snart er klare – og at det forventes at de kommer til å overraske mange positivt.

Starter utleveringer i år

Audi e-tron 50 får en rekkevidde på godt over 300 km etter WLTP-standarden – og mulighet for hurtiglading med inntil 120 kW på hurtigladestasjoner. Den kan dermed hurtiglade opp til 80 prosent batterikapasitet på kun 30 minutter.

Dagens modell har en oppgitt WLTP-rekkevidde på 417 km – og kan lade med inntil 150 kW på hurtigladestasjoner.

– Allerede nå kan jeg si at vi forventer å få god tilgang til biler og at de første kundene får utlevert bil i år, sier Elin Sinervo, direktør for Audi Norge i Harald A. Møller.

Firehjulsdrift

Det blir fortsatt firehjulsdrift, som er viktig for mange, med én elmotor på hver aksel. Disse har en samlet effekt på 313 hestekrefter (230 kW), og 540 Nm dreiemoment.

Med denne motoriseringen klarer el-SUVen 0-100 km/t på 7 sekunder. Dagens modell klarer sprintøvelsen på 5,7 sekunder.

I Norge får Audi e-tron 50 quattro blant annet følgende standardutstyr: Adaptiv luftfjæring, varmeseter foran, navigasjon plus, quattro firehjulsdrift, LED hovedlys, cruise kontroll, elektrisk bakluke, virtual cockpit, parkeringssensor foran og bak, varmepumpe, samt ekstra oppvarming for kupé og batteri.

Blir billigere

For hjemmelading er Audi e-tron 50 quattro utstyrt med en kompakt ombordlader som standard. Ved tilgang til 400 volt 3-faset strøm oppnås en ladeeffekt på opptil 11 kW som gir en opplading på rundt syv timer.

Prisen på dagens e-tron-modell starter på 662.900 kroner. Men de aller fleste legger også på ekstrautstyr til minst 200.000 kroner.

Startprisen på den nye modellen legger seg trolig under 600.000 kroner.

Får hengerfeste

I Norge skal det tilbys tre markedstilpassede modeller – der utstyrsnivå er tilpasset og skal gi gunstige priser.

Det åpnes for salg av disse rett over sommeren. Mer informasjon om priser og utstyr kommer senere.

Hengerfeste blir det også. Til tek.no uttaler imidlertid PR-sjef i Audi, Morten Moum, at man enn så lenge ikke kan si hvor mye vekt den kan trekke.