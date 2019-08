I 2018 ble det klart at Roan hadde den mest aggressive formen for hjernekreft, glioblastom grad 4. Kort tid etter den brutale beskjeden fikk Jensen og Roan barnet Eik.

Torsdag gikk Roan bort.

«Eik og jeg vil savne deg hvert sekund, hvert minutt, hver time og hvert år så lenge vi lever og du vil alltid være med oss. Min elskede Nicolai - for evig og alltid» skrev Nina Jensen på Facebook.

TV 2 har fått tillatelse til å gjengi innlegget av familien.

«Det er ingen som har imponert meg mer enn deg Nicolai, og jeg har aldri vært mer stolt av deg enn jeg har vært de siste ukene og månedene hvor du har kjempet mer tappert enn noen. Og jeg har aldri elsket deg mer. Selv om jeg ikke trodde det var mulig å elske deg mer enn jeg allerede gjør.»

Miljøforkjemper

Jensen er en av de mest profilerte miljøforkjempere i Norge, og er også søsteren til finansminister Siv Jensen.

Hun sluttet som WWF-sjef i 2017 for å lede Kjell Inge Røkkes gigantprosjekt, forsknings- og ekspedisjonsskipet REV.

Siv Jensen tar fri

Finansminister Siv Jensen delte faceobok-posten til søsteren sin kort tid etter det ble kjent.

– Min kjære Nicolai, Tottis som var mitt kallenavn på deg. Fra den dagen Nina kom hjem med deg, begynte vårt nære vennskap. Alt vi har delt, opplevd, snakket om, gjort sammen. Du lærte meg å bli et bedre menneske fordi du aldri brydde deg uansett egne utfordringer, umistelig. Jeg savner deg, skriver finansministeren på Facebook.

Som følge av dødsfallet har Siv Jensen valgt å tilbringe tid med familien. Hun vil derfor ikke møte opp på FpUs sommerleier, som egentlig var planlagt lørdag.

Åpen om tilstanden

Jensen har hele veien delt oppdateringer om tilstanden til samboeren, og i et nytt Facebook-innlegg publisert 9. juli, skrev hun at nye MR-bilder viser at svulsten til Roan har kommet tilbake på to steder, og at de vokste raskt.

«Nicolai er i ganske dårlig form, har ikke språk/problemer med å finne ord, dårlig syn og ingen motorikk på høyre side. Dessverre sitter svulsten slik til at den ikke kan opereres ut, så nå tester vi alle former for eksperimentell behandling inkludert immunterapi.»

Oppgjør med feriepresset

Samtidig med oppdateringen på samboerens tilstand, kommer Nina Jensen med en sterk appell til ferierende nordmenn, og tar et oppgjør med feriepresset.

«Til alle som nå drar på ferie eller snart drar på ferie: Nyt den, hverandre, de lange sommerkveldene, dagene da du faktisk kan gjøre hva som helst og bare la humla suse. Ikke bruk opp tiden på å krangle, ha urealistiske forventninger eller press på dere selv og familien på hva dere skal få til eller gjøre. Det å få være sammen og i god helse er en gave som ikke bør tas for gitt»,