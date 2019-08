RASET TOK MED SEG BIL: En mann er antatt omkommet etter at et flere hundre meter langt jordras som gikk over fylkesvei 451 i Jølster kommune i Sogn og Fjordane tirsdag. Politiet beklager sterkt at veien ble åpnet kort tid før raset gikk. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix