Natt til torsdag omkom Malvik-ordfører Ingrid Aune (33) og kjæresten Eivind Olav Evensen (43) i en båtulykke i Namsos.

Alle nødetater rykket ut etter at et vitne meldte om ulykken klokka 01.43 natt til torsdag. På et skjær i fjorden utenfor Namsos fant de daycruiseren godt oppe på land.

Evensen ble erklært død ved ankomst sykehuset, mens Aune ble betegnet som kritisk skadet. Torsdag ettermiddag bekrefter politiet at begge to omkom i ulykken.

– Et fryktelig brak

Lise Hansen var på besøk hos søskenbarnet sitt, som har et hus på Varpneset, da hun og de andre i huset hørte et kraftig smell fra fjorden rundt klokken 01.00 natt til torsdag.

OMKOM: Kommunepsykolog Eivind Olav Evensen (43) og Arbeiderparti-ordfører Ingrid Aune (33) omkom i en båtulykke natt til torsdag. Foto: Pål Morten Skaret / Therese Alice Sanne / Namdalsavisen / NTB scanpix

– Vi satt inne, og har utsikt rett ut der det skjedde. Vi observerte en båt like før, men tenkte ikke noe over det før vi hørte et fryktelig brak. Så hørte vi noen små dunkelyder etterpå, sier Hansen til TV 2.

De gikk umiddelbart rett ut på verandaen, men på grunn av mørket var det vanskelig å se noe.

Det flagges på halv stang utenfor rådhuset i Malvik torsdag ettermiddag. Foto: Mari Five / TV 2

– Vi brukte en kikkert for å se, og kunne se at det lå noe på grunna der ute. Vi hørte bare motoren som gikk, men ingenting annet. Ikke noen rop om hjelp, sier hun.

Hansen ringte nødetatene umiddelbart. Sønnen forsøkte å legge på svøm ut mot det lille skjæret der båten krasjet, men med 400 meter ble det for langt, og han måtte snu.

– Grusomt

Etter noen minutter kom først politiet, deretter ambulanse, redningsskøyte og helikopter.

De neste timene ble preget av uvisshet for Hansen, ettersom det var uklart hvor mange som hadde blitt skadet, og hvor alvorlig ulykken var.

– Med det smellet skjønte vi at det måtte ha gått galt, og vi fikk høre snakk om at det var to bevisstløse personer. De to ble fraktet vekk i sykebil, men søket etter andre personer fortsatte lenge etter. Det var ubehagelig, når vi ikke visste om det var flere involvert, sier Hansen.

Torsdag har hun vært inne på avhør hos politiet. Der fikk hun bekreftet at begge to omkom i ulykken.

– Det var grusomt. Man kjenner jo det, sier hun.

På en pressekonferanse torsdag formiddag opplyste politiet at de har igangsatt etterforskning, og rutinemessig opprettet sak.

Det var på dette skjæret båten krasjet natt til torsdag. Foto: Kristoffer Bergersen

– Så langt er tre avhørt. Men flere vitner vil bli avhørt senere. Fredag vil havarikommisjonen komme, og vil i samarbeid med krimteknikere gjennomføre undersøkelse av både åsted og ulykkesbåt, sa etterforskningsleder Line Marte Fuglum Juliussen ifølge Namdalsavisa.

De skadde ble fraktet i båt til land og fløyet med luftambulanse til sykehuset Namsos. Samtidig ble det gjort søk i området og i sjøen for å se om flere personer kunne ha vært med i båten.

Klokka 04.42 meldte politiet at de avsluttet søket. Det ble konkludert med at ingen flere hadde vært med.