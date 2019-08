LSK-spiller gjør comeback etter flere års skademareritt: – Har hatt ekstreme smerter

– Dette betyr alt og er hele livet for meg. Det er emosjonelt, og nesten som jeg ikke tør å tro det. Jeg gleder meg veldig til å bidra i en spennende høst for landets beste lag, sier Dekkerhus til TV 2.

Etter flere år med operasjoner og lite fotball skal hun nå gjøre comeback.

Og det er ikke i hvilken som helst slags kamp hun returnerer til. 26-åringen drar nemlig til Belgia sammen med LSK som skal møte Linfield i Champions League-kvaliken onsdag. Senere skal den norske klubben møte Anderlecht og PAOK.

– Det er bra for både meg og klubben. De får flere spillere å velge mellom, samtidig som at jeg gradvis får prøve meg. Jeg kan ikke spille i 90 minutter enda, men kan bidra med en halvtime her og der.

– Vi har gode sjanser i Champions League-kvalifiseringen. Vi burde gå videre, og er det store målet vårt akkurat nå.

Flere år med skader

Skademarerittet startet høsten 2015 for Dekkerhus. Da røk akillesen, men fotballtalentet var tilbake i spill allerede fra sesongstart året etter. Da ble det enda et halvt års pause etter et leggbeinsbrudd.

Sesongen 2017 ble turbulent for midtbanespilleren da hun slet med store smerter. Høsten samme år ble hun operert for beinpåleiringer på akilleshælen. I fjor signerte hun en ettårskontrakt med LSK, men nye operasjoner sto for tur etter at problemene i akillesfestet og hælen stadig kom tilbake.

– Det har vært et mareritt, og jeg har hatt ekstreme smerter. Det har rett og slett vært beintøft.

Dekkerhus spilte åtte sesonger for Stabæk før hun ble en del av LSK. Med en usikker fremtid i vente har det blitt mange ensomme treningsøkter for 26-åringen.

– Jeg har vært mye alene, og det har føltes ensomt. Jeg har trent alene i to år, bortsett fra noen felles styrkeøkter sammen med de andre jentene. Samtidig har jeg ikke fått noen svar på om hvor bra og eventuelt når jeg kunne komme tilbake. Det har vært tungt uten noe konkret tidspunkt å se frem til.

Til tross for at hun ikke hadde noen garanti for å returnere tilbake til sin store lidenskap, har det aldri vært et alternativt å legge fotballkarrièren på hylla.

– Jeg er veldig lite ferdig med fotballen, for det er virkelig min store lidenskap. Jeg har aldri vurdert å legge opp, så det var en enkel avgjørelse om jeg skulle spille igjen så fort jeg fikk muligheten.